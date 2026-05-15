Worten Canarias celebra el Mes de Canarias con el lanzamiento de los “Días Sin IVA”

Worten Canarias celebra el mes de Canarias con una de sus campañas más esperadas del año: los “Días Sin IVA’’, desde el viernes 15 hasta el lunes 18 de mayo, tanto en tiendas físicas como en su web exclusiva para Canarias.

Aunque en las islas no se aplica el IVA, Worten Canarias vuelve a sorprender a sus clientes descontando igualmente el equivalente al IVA en los mejores productos, y las últimas novedades del sector tecnológico. Esta campaña estará disponible en las 24 tiendas de Worten distrubidas en todo el archipiélago y también en la tienda online canarias.worten.es.

Durante estos cuatro días, los consumidores podrán acceder a importantes descuentos en categorías como televisores, smartphones, ordenadores, tablets, frigoríficos, lavadoras, aspiradoras, pequeños electrodomésticos, gaming, sonido y mucho más.

Además de los descuentos, Worten Canarias continúa reforzando su propuesta de valor con servicios pensados para ofrecer una experiencia de compra completa, cómoda y segura. Entre ellos destaca el envío gratuito en miles de productos, permitiendo a los clientes recibir sus compras en cualquier punto de Canarias sin costes adicionales en una amplia selección del catálogo.

La compañía también pone a disposición de sus clientes su reconocido servicio Worten Soluciona, diseñado para facilitar soporte técnico, instalación, reparación, configuración y ayuda personalizada para dispositivos tecnológicos y electrodomésticos, ofreciendo así una atención cercana y especializada antes, durante y después de la compra.

A ello se suma el compromiso de Precio Mínimo Garantizado, una de las señas de identidad de la marca, con la que Worten Canarias asegura a sus clientes acceder siempre al mejor precio en Canarias.

Asimismo, quienes deseen aprovechar las ofertas con mayor comodidad podrán beneficiarse de las opciones de financiación flexible disponibles durante la campaña, adaptadas a las necesidades de cada cliente.

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Con los “Días Sin IVA”, Worten Canarias reafirma su compromiso de acercar la mejor tecnología y los electrodomésticos más innovadores a los hogares canarios, ofreciendo calidad, servicio y precios competitivos en una campaña única para celebrar el mes de Canarias.