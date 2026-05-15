Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Gobierno central: "España ha pasado de luchar por retener su talento a atraer el de fuera"

En su conferencia de ayer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, afirmó que ‘Canarias dispone del talento necesario para hacer la transformación que necesitamos en toda España’. ¿Cuál es esa transformación?

Es alcanzar una economía basada en el conocimiento científico y su transformación hacia productos y servicios que generan un bien para la sociedad en general.

¿Qué papel tiene Canarias en ese objetivo?

El Archipiélago es muy importante porque tiene un sistema de generación de conocimiento muy potente. Hay territorios que casi no tienen que importar ese conocimiento, y en Canarias no hace falta, porque cuenta con dos universidades públicas que son excelentes y centros de investigación de referencia mundial, como el Instituto Astrofísico de Canarias o la Plataforma Oceánica de Canarias. Tiene un ecosistema que debe generar un tejido económico que de lugar a esa transformación.

¿Qué falta para que la innovación se incorpore al tejido productivo?

Principalmente, identificar las prioridades: las tecnologías concretas en las que uno se tiene que especializar. La situación geográfica de Canarias, por ejemplo, le hace ser un punto estratégico de acceso al espacio, para hacer pruebas y generar un mercado en los vehículos autónomos aéreos, los drones. También la biotecnología en el ámbito marino o en el aprovechamiento de los materiales secundarios que aparecen en la desalinización del agua, sectores en el que las Islas tienen mucho que decir.

En el ámbito nacional, ¿qué sectores pueden hacer a España dar un paso al frente en Europa?

En la definición del plan de recuperación ya se hizo algo muy importante: la priorización de sectores a través de los Proyectos Estratégicos de Transformación de la Economía (Pertex). En España se hace una ciencia de primer nivel muy importante en ámbitos como el aeroespacial, sanidad o biotecnología. También lideramos en el desarrollo, uso e integración de energías renovables, y nuestra posición en el sector agroalimentario es indiscutible , no sólo por la capacidad productiva, sino por la forma sostenible en la que se hace.

¿Y a nivel de sectores emergentes?

Tenemos grandes oportunidades en el ámbito de la movilidad, pero también aparecen nuevos sectores basados en la ciencia sobre los que ya estamos apostando a la espera de que aparezcan nuevas aplicaciones, como las tecnologías cuánticas. También en las aplicaciones de la inteligencia artificial, que aunque no tiene por qué ser innovadora per se, al contar con tecnologías que ya están maduras, sí que tienen aplicaciones en múltiples ámbitos. Por ejemplo, puede ser muy importante en el descubrimiento de fármacos o de nuevas moléculas o el desarrollo de nuevos materiales.

Rescatando otra frase de usted, afirmó que ‘en Canarias están surgiendo empresas muy significativas’. Muchas startups acaban migrando a Madrid o Barcelona, ¿cómo podemos combatir esa fuga?

Dándoles a las empresas lo que necesitan. Sobre todo, financiación: conseguir que los inversores adheridos al territorio inviertan en tecnologías emergentes de la propia región, porque hará que sus propios negocios sean más prósperos. Por otro lado, Canarias tiene un régimen fiscal muy apropiado para la innovación, el desarrollo y crecimiento de negocios, por lo que aprovecharlo es una necesidad. Por último, aprovechar el talento del territorio y atraer al de fuera.

Respecto a la llegada del Telescopio de Treinta Metros a La Palma, ¿cómo van las negociaciones?

El Gobierno ha hecho una oferta al consorcio internacional responsable, liderado por Estados Unidos. Las negociaciones tienen muy buena pinta y creemos que es la mejor solución, no porque sea en España, sino porque es la solución más factible. La localización de La Palma es inigualable, una singularidad que no tiene casi nadie: tener una ley del cielo como ocurre en La Palma es algo inaudito y muy innovador.

España va a invertir 20 millones en el programa Torres Quevedo, para contratar a 211 investigadores en el sector privado. ¿Se están quedando atrás las universidades respecto a las empresas?

No considero que sea una competición, creo que hay que diversificar. La investigación es cuestión del sector público y el privado. Muchos de nuestros investigadores que se fueron tras la crisis del 2008 no están trabajando en centros públicos, sino en empresas de I+D. Torres Quevedo es un programa para continuar la transformación que empezamos desde hace unos años para ayudar a las empresas a que contraten doctores que refuercen sus capacidades.

¿Qué otras políticas públicas lleva a cabo el Gobierno de España para impulsar el sector tecnológico e innovador?

Nuestra estrategia pasa por la economía basada en el conocimiento científico: llevar la ciencia al mercado. Tenemos instrumentos como el fondo España Crece con el que podremos gestionar empresas que tendrán un alto impacto social y económico y un alto valor añadido. Hay ámbitos en los que las barreras de entrada son altas, como la computación cuántica, pero una vez superada, queremos convertirla en un negocio que genere beneficios a los científicos, bancos o empresas energéticas, entre otros.

¿De qué manera impulsa el Gobierno de España sus universidades para que sean referencia mundial?

Somos más referencia de lo que nos creemos, el primer paso es vendernos mejor. Parece que el que trabaja en la NASA, aunque sea apretando tornillos, es un crack, y no tiene por qué, hay de todo. Igual pasa cuando se habla de que alguien está en una universidad de fuera. Aquí lideramos proyectos europeos que no lo hacen ni las universidades alemanas, francesas o italianas. Por otro lado, las universidades necesitan de mayor financiación, porque genera beneficio social. Una persona que podría ser susceptible de requerir ayudas sociales, puede ir a la universidad y acabar generando beneficio y pagando impuestos. También deriva en mayor cohesión entre distintos estratos sociales. Entonces, se debe invertir más y facilitar que entren nuevos inversores.

¿Cómo puede España retener a su talento científico?

Después de la crisis de 2008, hubo una fuga de jóvenes impresionante, pero el flujo se ha invertido. España ha pasado de luchar para retener su talento a atraer el de fuera. Hay laboratorios en los que no queda ni un español y los que trabajan son europeos e, incluso, norteamericanos. El programa Atrae para investigadores sénior, en su última convocatoria, el 62% de los solicitantes fueron extranjeros y el 16% estadounidenses. Y no se trata de jóvenes doctorandos, como hemos hecho siempre, sino de séniors que ven España como un país al que venir.

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¿Cómo ha hecho evolucionar esto la posición de España en Europa?

España es decisiva y está a la vanguardia en Europa en ciencia e innovación. Somos el tercer país en retorno del programa Horizonte Europa y el primero en liderar consorcios científico-tecnológicos. Nuestros centros tecnológicos y de investigación, y sobre todo nuestras empresas, son competitivas en estos ámbitos. No tenemos el porcentaje más alto de corporaciones dedicadas al sector, pero las que tenemos lo hacen muy bien. También contamos con un esquema de asesoramiento y formación de técnicos que funciona muy bien. Me gustaría que todo el mundo lo supiera: somos competitivos y hay algunos países que nos miran con envidia.