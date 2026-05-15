El mercado negro de los visados frena la relación entre Canarias y Mauritania

Misión imposible. Conseguir un visado para viajar desde Mauritania a Canarias es hoy, para muchos ciudadanos, un proceso cada vez más complejo. Las dificultades para acceder a citas previas, los retrasos en la tramitación y el endurecimiento de los criterios están provocando un efecto colateral que se ha instalado en el día a día de quienes intentan viajar legalmente a las Islas.

La principal barrera aparece incluso antes de iniciar el trámite formal del visado. Varias fuentes apuntan a los problemas para obtener cita previa a través del sistema externalizado que gestiona este servicio en Nouakchot. La empresa se encarga de canalizar las solicitudes antes de que la documentación llegue a la embajada para su evaluación. En teoría, la reserva de citas es gratuita –como en cualquier otra oficina en el extranjero–. En la práctica muchos usuarios se encuentran con la imposibilidad de acceder a huecos disponibles y terminan recurriendo a terceros que cobran cantidades elevadas por conseguir una fecha. Según las mismas fuentes, existen mafias que se hacen con la mayoría de citas disponibles y sacan tajada vendiéndolas por un coste que puede superar los 400 euros.

Ciudadanos mauritanos aseguran que la problemática «se ha agravado muchísimo» en los dos últimos años e insisten en que alrededor de este sistema han proliferado intermediarios que revenden citas ante la alta demanda y la escasez de disponibilidad.

Resolución final

Las mismas fuentes diferencian entre la dificultad para conseguir cita y la resolución final del visado. Aseguran que también se han incrementado los retrasos en las respuestas y las denegaciones. El trámite es cada vez más complejo y, según denuncian, los criterios «mucho más estrictos». Donde antes la tramitación podía resolverse en unas semanas, ahora hay expedientes que permanecen meses sin respuesta, relatan. Ocurre incluso con viajeros habituales. Comerciantes que llevan años visitando Canarias y que ahora ven rechazadas sus solicitudes pese a contar con antecedentes de viajes previos y documentación económica acreditada.

Las fuentes consultadas insisten en que buena parte del perfil de viajero mauritano que se desplaza al Archipiélago está relacionado con el comercio, el consumo, tratamientos sanitarios o visitas familiares. «Vienen a comprar, a consumir y a gastar dinero en Canarias», resume una de ellas, que considera que el endurecimiento de los trámites está afectando a una relación económica consolidada desde hace años entre ambos territorios.

La situación, añaden, no se limita únicamente a Mauritania y también se estaría produciendo en otros países africanos con conexiones habituales con España y Canarias, como Senegal o Cabo Verde, donde operadores y viajeros denuncian problemas similares para acceder a citas y completar los trámites.

Descenso de viajeros

En paralelo, algunas empresas canarias empiezan a notar las consecuencias del descenso de viajeros. Desde Binter explican que algunas de las agencias de viajes de Mauritania les han trasladado «una mayor dificultad en la obtención de visados por parte de sus clientes respecto a cómo funcionaba antes».

La aerolínea añade que esa percepción ya ha sido trasladada a las autoridades mauritanas y españolas competentes y reconoce que el mercado aéreo entre Mauritania y Canarias «ha descendido» desde el último trimestre del pasado año.

Las dificultades también empiezan a tener impacto en otros sectores con presencia habitual de clientes mauritanos en Canarias, como el sanitario. Desde Hospitales Universitarios San Roque aseguran que cada vez detectan más problemas para que pacientes procedentes de Mauritania o Senegal completen los trámites necesarios para viajar al Archipiélago.

La responsable de Pacientes Internacionales del grupo hospitalario, Yurena Rivero, aclara que no tiene constancia de las supuestas redes de reventa de citas, aunque sí confirma que el resultado final es una mayor dificultad para obtener visados. «Dejamos de recibir pacientes porque no obtienen una cita para el visado», explica.

Desde el grupo hospitalario sostienen que esta situación está restando competitividad a Canarias frente a otros destinos cercanos donde los requisitos de entrada son menos complejos. «Muchos terminan yéndose a Marruecos, Túnez o Turquía», explica Rivero, que asegura que el problema lleva tiempo produciéndose