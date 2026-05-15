Canarias prepara un 'operativo anticopiones' para la PAU: Educación instala inhibidores para evitar que los alumnos hagan trampas con IA

Solo quedan tres semanas para que Canarias -junto al resto del país- celebre su Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), uno de los momentos más decisivos en la trayectoria académica de miles de estudiantes que desean dar el salto a la educación superior. Mientras la mayoría de aspirantes ya están encerrados en la biblioteca repasando todo lo aprendido durante el curso, un porcentaje menor intentará lograr el aprobado -e, incluso, el sobresaliente- por otras vías, sin necesidad de hincar los codos. Para ello, no utilizarán ni las tradicionales chuletas en folios, ni el móvil escondido bajo la mesa; echarán mano de dispositivos casi invisibles que, con ayuda de la inteligencia artificial (IA), son capaces de resolver prácticamente cualquier examen.

Ante el auge de estas prácticas fraudulentas, la Consejería de Educación, en colaboración con las universidades públicas de las Islas, ha optado por instalar detectores de frecuencia en las aulas para descubrir a los alumnos que utilizan pinganillos, gafas, pulseras, relojes u otros dispositivos inteligentes para hacer trampas en el examen. Estos inhibidores se colocarán de manera aleatoria en varias sedes repartidas por el Archipiélago y detectarán si hay aparatos recibiendo o emitiendo información vía wifi o Bluetooth.

El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, explica que la intención es utilizarlos a modo de prueba en las convocatorias de junio y julio de 2026. "Este año servirá como una primera toma de contacto y ya el próximo curso sí que habrá un uso más generalizado, con presencia en todas las aulas", anuncia. En cualquier caso, si gracias a los inhibidores se llega a detectar a algún alumno copiando, los tribunales de la PAU prevén aplicar el castigo más severo: más allá de quitarle solo el examen en el que haya sido sorprendido, se le anulará toda la Selectividad.

Muy pocos casos, por el momento

En las últimas ediciones, según destaca, han sido muy pocos los casos en los que se ha pillado a algún aspirante copiando: "Entre dos y tres por convocatoria". Aunque los métodos más rudimentarios, como la chuleta en papel, siguen siendo los más habituales, en internet cada vez es más frecuente toparse con anuncios que ofertan, por ejemplo, calculadoras con conexión a internet o nanopinganillos. Estos auriculares, de tamaño muy reducido, tienen que extraerse con una varilla magnética porque se adhieren al tímpano, una particularidad que los convierte en invisibles a ojos del profesor que supervisa la sala.

Arturo Jiménez

Estos nuevos dispositivos no solo se promocionan abiertamente y a precios asequibles en plataformas digitales, sino que también hay usuarios en redes sociales que hacen tutoriales para "aprender a copiar en exámenes sin ser detectados". Lo más normal es que para completar la hazaña sea necesaria la presencia de un ayudante o colaborador externo que facilite la información a través de un micrófono. Sin embargo, con la irrupción de la IA, se puede incluso llegar a prescindir de esa segunda persona.

Una moda extendida por todo el país

Las universidades de todo el país tienen prohibido el uso de móviles, relojes u otros dispositivos inteligentes, que durante las pruebas deberán estar dentro de las mochilas y apagados o en modo avión. Para intentar ajustarse al ritmo de los avances tecnológicos, Canarias y otras cuatro regiones -Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón- han decidido dar un paso más allá y comenzar a usar también detectores de frecuencia. Además, otras ocho comunidades estudian aplicar una medida similar en esta misma convocatoria o en próximas ediciones: País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias y Andalucía.

Más de 30.000 alumnos potenciales

Según las previsiones de la Consejería de Educación del Gobierno autonómico, hay unos 30.615 alumnos potenciales que se pueden presentar a la Selectividad este año: 19.824 procedentes de Bachillerato, en cualquier modalidad; 10.678, de Formación Profesional; 113, de Artes Plásticas, Diseño y Enseñanzas Artísticas Superiores. Aun así, el viceconsejero considera que, por el momento, no será necesario desarrollar un gran operativo anticopiones, pero sí que habrá que estar "muy pendientes" al avance de estos nuevos dispositivos, que cada vez son más accesibles y que ya se están utilizando de manera fraudulenta en carreras universitarias.