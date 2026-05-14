Stunt Canarias: 15 años construyendo el sector de especialistas audiovisuales en Canarias

ExpoForum regresa este viernes 15 de mayo y el sábado día 16 al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y se sitúa como uno de los principales encuentros del sector audiovisual en Canarias. El especialista de cine Francisco González participa en esta nueva edición de la mano de su empresa Stunt Canarias y se encargará de desvelar los entresijos de su trabajo en un encuentro con los asistentes.

La industria audiovisual en Canarias no para de crecer, pero ¿qué papel juega el sector de los especialistas dentro de ese desarrollo?

Es un papel fundamental. El cine necesita acción, necesita riesgo controlado y necesita espectáculo. Y eso no se improvisa. En Stunt Canarias, por ejemplo, llevamos unos 15 años trabajando para construir el panorama actual. Ha sido un proceso largo y complicado, y tiene mucho esfuerzo detrás. Pero ahora podemos decir que estamos asentados. Cada vez más productoras confían en nosotros para realizar escenas de acción y situaciones peligrosas, y eso es muy positivo.

¿Cómo fueron los inicios? ¿Existían formación en Canarias para este tipo de trabajo?

No, absolutamente nada. Yo quería ser especialista desde que era adolescente, pero en Canarias no había ninguna estructura para ello. Me formé de manera autodidacta al principio, y luego fui aprendiendo a base de experiencia, cursos, contactos y trabajo en el sector. Con el tiempo, ese conocimiento lo fuimos transmitiendo a la gente que se iba incorporando al equipo. Pero incluso hoy en día, la formación específica sigue estando fuera, principalmente en la Península. Aun así, siempre digo lo mismo, que es la experiencia real la que nos convierte en especialistas.

¿Cómo es la relación entre profesionales del sector, existe mucha competencia?

Curiosamente, no. Es un sector muy colaborativo. Cada uno tiene su equipo, pero si necesitamos gente, contamos con compañeros de otros grupos sin problema. Hay muy buen ambiente entre especialistas, no solo en Canarias sino a nivel nacional. Esa colaboración es clave para poder afrontar proyectos grandes y complejos.

¿Cuál es el principal reto ahora mismo en Canarias en el sector de los especialistas?

Necesitamos que las productoras, sobre todo las internacionales, confíen más en el talento local. Muchas todavía traen equipos de fuera porque creen que aquí no hay suficiente nivel, y eso no es cierto. El nivel técnico en Canarias es altísimo, tanto en especialistas como en otros departamentos. Lo único que falta es que se conozca más y que se nos dé más oportunidades.

Francisco González. / El Día

¿Y cómo se logra esa visibilidad?

Con trabajo. Esa es la mejor promoción. Cuando una producción ve una escena bien hecha, pregunta quién la hizo. Y ahí empieza todo. No hay mejor escaparate que la pantalla porque es ahí donde se ve lo que somos capaces de hacer.

¿Y qué son capaces de hacer?

Prácticamente cualquier cosa que se pueda planificar y ejecutar con seguridad. No tenemos un objetivo concreto, sino que nuestro reto es que nos planteen cosas cada vez más complejas. Nos adaptamos a lo que el director imagina. Si alguien propone una escena imposible, nuestro trabajo es ver cómo hacerla posible. Siempre, eso sí, dentro de unos límites de seguridad muy claros.

¿La seguridad es lo primordial, antes que el espectáculo?

Es lo más importante. Nuestro material es caro, la preparación lleva tiempo y los ensayos son exigentes. Es una profesión muy técnica. Además, necesitamos conocimientos muy diversos: escalada, submarinismo, conducción o lucha. Incluso tenemos que saber de historia, porque a veces trabajamos en recreaciones de distintas épocas y todo debe ser coherente.

Así que se trata de profesionales polivalentes.

Totalmente. Es parte del trabajo.

¿Hay presencia femenina en el este sector?

Me gustaría que hubiera más mujeres. Tengo un equipo femenino muy bueno y fuerte, pero aún falta ampliar esa base. El problema es que muchas veces el trabajo de especialista femenina está ligado al de doble de actriz, y los perfiles son muy concretos. Eso hace que sea más difícil encontrar profesionales que encajen con lo que se necesita.

También es una profesión dura físicamente.

Sí, y eso hay que decirlo claro. Mucha gente quiere probar porque parece emocionante, pero cuando se enfrentan a la realidad, cambian de opinión. El riesgo forma parte del trabajo. Incluso haciendo todo bien, siempre hay algún golpe o lesión. Es algo que asumimos desde el principio.

Y también existe una parte interpretativa importante.

Fundamental. Somos especialistas, pero también actores. Tenemos que interpretar emociones, reacciones, dolor o miedo, aunque no tengamos diálogo. Eso a veces se olvida, pero es clave para que la escena funcione.

Actualmente Canarias vive un momento muy potente en producción audiovisual.

Sí, y eso es una gran noticia. Se está rodando de todo, de todos los géneros.

¿Qué le diría a alguien que quiere dedicarse a esto?

Que se prepare, que tenga claro que no es fácil y que la experiencia lo es todo. Pero si realmente le apasiona, es un trabajo increíble.