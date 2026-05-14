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El Servicio Canario de la Salud profundiza en el marco ético y legal de la eutanasia

Profesionales sanitarios analizan el marco ético y legal de la eutanasia en un encuentro organizado por el Servicio Canario de la Salud.

Jornada sobre el marco ético y legal de la eutanasia.

Jornada sobre el marco ético y legal de la eutanasia. / LP/DLP

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio Canario de la Salud (SCS), a través de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y con la colaboración de la Fundación Mémora, celebró este jueves, 14 de mayo, la jornada científica 'Eutanasia: marco ético y legal, la visión de los profesionales sanitarios'.

El encuentro, dirigido a profesionales del ámbito sanitario, tuvo como objetivo profundizar en los aspectos éticos, jurídicos y asistenciales relacionados con la prestación de ayuda para morir.

"La asistencia médica para morir está contemplada en la Ley Orgánica 3/2021 como un derecho individual y gratuito"

La inauguración contó con la presencia del director del SCS, Adasat Goya, el gerente de Atención Primaria de Tenerife, Juan José Afonso, y el director territorial de Mémora, Miguel Alexis Bazaga. En su intervención, Goya destacó la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a los pacientes en este proceso reconocido por la ley y subrayó la labor de los profesionales que apoyan a las personas en estas circunstancias.

Recordó que la asistencia médica para morir está contemplada en la Ley Orgánica 3/2021 como un derecho individual y gratuito, incluido en la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, supervisado por profesionales sanitarios.

Además, enfatizó la disponibilidad de guías y protocolos para garantizar la prestación con cuidado y profesionalidad, reforzando la atención y acompañamiento a pacientes y familias.

"El final de la vida requiere escucha, acompañamiento y atención personal"

Por su parte, Miguel Alexis Bazaga señaló que el final de la vida requiere escucha, acompañamiento y atención personal que integre dimensiones clínicas, éticas, emocionales y sociales. Destacó que la jornada buscaba generar espacios de reflexión para que los profesionales puedan afrontar situaciones complejas y acompañar mejor a pacientes y familiares.

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La jornada reunió a 125 profesionales inscritos y contó con la participación de especialistas en bioética, derecho sanitario y práctica clínica. Con esta iniciativa, el SCS reafirma su compromiso con la formación continuada de los profesionales y con un abordaje ético y multidisciplinar de los retos sanitarios, favoreciendo espacios de reflexión y actualización sobre una prestación sanitaria de especial sensibilidad social y asistencial.

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