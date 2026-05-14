¿Cómo queda la nueva letra del himno de Canarias?

Un cambio mínimo sobre el papel, pero enorme para una isla que lleva años esperando verse reflejada en los símbolos de Canarias. La Graciosa está ya a un paso de entrar en el himno del Archipiélago y de que el «pulso del alma» canario lata, por fin, repartido en «ocho peñas».

Una palabra que lo cambia todo. El Estatuto de Autonomía establece –desde 2018– que el Archipiélago canario lo conforman ocho islas, pero todavía hoy hay símbolos autonómicos que dejan fuera a la pequeña de la casa. Por poco tiempo. Esta tarde la comisión de Gobernación, Justicia y Seguridad del Parlamento canario aprobó por unanimidad –y tras un debate de menos de 15 minutos– la modificación legal para incluir a La Graciosa en el himno de Canarias. Ya solo queda que el pleno que se celebrará en vísperas del Día de Canarias –el martes 26 y miércoles 27 de mayo– dé luz verde al cambio para que el «pulso del alma» que describió Benito Cabrera en la letra de la canción se reparta en «ocho peñas» en lugar de las «siete» que aparecen en la letra original de 2003.

De manera que el primer párrafo del himno basado en la melodía Arrorró, de los Cantos Canarios de Teobaldo Power, quedaría así: "Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava. Repartido en ocho peñas late el pulso de mi alma". Una sutil modificación que ha servido para poner de acuerdo a todos los grupos de la Cámara. No hubo ni un disidente, hasta Vox –que normalmente es el que pone pegas–, aplaudió lo que todos consideraron un gesto de "respeto y justicia con la octava isla".

"Estamos todas"

La propuesta legislativa contó con el apoyo de todo el arco parlamentario, lo que enorgulleció a muchos de los portavoces de la comisión. "Por fin estamos todas y que bueno que hayamos podido participar representantes políticos para decir que se aprobó por unanimidad", destacó la diputada nacionalista Cristina Calero. También el representante de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en la comisión, Jesús Ramos, recalcó que este tipo de iniciativas "unen" a todos los grupos y el "sentimiento" de los canarios. Admitió, eso sí, que "quizás se ha tardado demasiado" en realizar el cambio.

El diputado de NC-BC, Yone Caraballo, también se mostró "orgulloso" del cambio y aprovechó para recordar que La Graciosa sufre hasta una "triple insularidad". "Este es un primer paso para mejorar la integración", afirmó.

Calero también quiso dedicar unas palabras al esfuerzo de los gracioseros y vinculó su ADN a la "resiliencia y a la resistencia a la adversidad". "Hacen frente a los problemas con todas sus fuerzas, especialmente las mujeres", afirmó la diputada nacionalista, quien recordó el caso de las mujeres que "bajaban el risco" para ir a Lanzarote a vender pescado y que marcaron "un hito histórico para la isla".

La diputada popular Rebeca Paniagua coincidió con el resto de diputados al aplaudir el cambio del himno y lo consideró "un paso más" para adaptar los símbolos de la comunidad autónoma a la "realidad institucional y territorial". Paniagua aprovechó su intervención para pedir que el salmo canario "se conozca y se divulgue" y que se cante "con orgullo porque es una letra que redunda en la historia del Archipiélago".

"Pequeños gestos"

El diputado del PSOE, Marcos Bergaz, aseguró que "a la política se viene a hacer feliz a la gente" –citando al expresidente español Zapatero–y para ello "a veces hacen falta grandes políticas con innumerables recursos económicos" o "pequeños gestos", como el de la modificación de la ley para incluir el himno. "Esto va a hacer feliz a mucha gente. No solo a los vecinos de La Graciosa, sino también a a los más de dos millones de canarios que forman parte de este proyecto colectivo que representamos", afirmó el socialista.

En el breve debate, además de aplaudir el cambio del himno, también hubo tiempo para que los grupos mencionaran lo que puede ser el próximo "gran paso" para una mayor inclusión de La Graciosa: un cambio en el escudo. Un avance un poco más complejo ya que está dentro del Estatuto de Autonomía, una ley orgánica y , por lo tanto, le corresponde al Congreso de los Diputados dar el visto bueno final a esa modificación.

"Ojalá algún día se realice la modificación del escudo y podamos decir que allí también estamos todas", apuntó Calero. Vox se adelantó a los hechos y puso sobre la mesa la necesidad de que ese futuro cambio se realice "con sentido común". "No hay que modificar todos los folletos y todas las banderas de golpe. Se puede esperar a que se vayan quedando obsoletos porque si no, es un despilfarro", advirtió Galván.