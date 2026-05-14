La oferta de FP Adaptada crece el próximo curso un 24,2% en Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias sigue impulsando la Formación Profesional (FP) Adaptada con la oferta para el curso 2026/2027 de 82 Itinerarios Formativos Específicos (IFE+16) e Itinerarios Formativos de Capacitación (IFC+21), lo que representa un crecimiento del 24,24 por ciento con respecto a los 66 del curso 2025/2026.

Junto con este aumento de la oferta, que abarca ya 16 certificados profesionales de nivel 1 pertenecientes a seis familias profesionales (Administración, Agraria, Comercio, Hostelería, Imagen Personal y Servicios Socioculturales), las novedades para el próximo curso incluirán la llegada de estas enseñanzas a El Hierro, la incorporación de La Palma a IFC+21 y la implantación de un nuevo certificado de la familia Agraria: Actividades Auxiliares de Agricultura.

En concreto, los itinerarios IFC+21 pasarán de 15 a 27, para, entre otras cosas, dar respuesta al alumnado procedente de +16, mientras que los de este último pasan de los 51 a los 55, repartiéndose la oferta total entre Tenerife, que alcanza los 35 itinerarios; Gran Canaria, con 29; Fuerteventura, con seis itinerarios; Lanzarote y La Palma, con otros cinco, y La Gomera y El Hierro, que se suman uno cada una.

Procedimiento de admisión

El alumnado que desee cursar los itinerarios formativos de FP Adaptada (Grado C, nivel 1) deberá participar, del 1 al 10 de junio de 2026, en el procedimiento de admisión, presentando la correspondiente solicitud con un máximo de cinco peticiones (indicando orden de preferencia), recoge una nota de la Consejería.

Al objeto de facilitar la participación en el procedimiento, las solicitudes se podrán presentar por web, en cuyo caso el formulario deberá cumplimentarse a través de la aplicación disponible en la página de la Consejería, o de forma presencial.

En el primer caso (presentación telemática), aunque la aplicación permitirá remitir la solicitud directamente al centro educativo para que la persona interesada no tenga que acudir a él hasta que se le requiera, el documento generado y enviado deberá ser descargado, firmado y custodiado por el interesado hasta nuevo aviso.

El segundo caso (presencial) está previsto para las personas que no cuenten con los medios identificativos o electrónicos necesarios para la tramitación telemática, que podrán dirigirse al centro elegido como primera opción, siendo el propio centro el que, con rol de administrador, formalice la solicitud en base a los datos que le sean facilitados.

En este supuesto, si se desease solicitar plaza en un centro de otra isla, la solicitud impresa deberá presentarse dirigida al centro elegido como primera opción en el registro general de la Consejería o en sus registros auxiliares de ventanilla única.

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Listado de admitidos

Las listas provisionales de admitidos y excluidos se publicarán el 16 de junio y las definitivas el 26 del mismo mes, siendo el plazo de matrícula del 29 de junio al 3 de julio.