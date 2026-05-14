El frío continuará en los próximos días, pero en breve llega un aumento de temperaturas inusual para el mes de mayo

El ambiente fresco parece que no quiere irse del país, dejándonos una primavera más fría de la deseada. Sin embargo, parece que la próxima semana la situación comenzará a cambiar e, incluso, las temperaturas podrán superar los 30 grados, nada propio para un mes de mayo.

Así lo avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que informa en sus redes sociales que "en los próximos días continuará en España el ambiente frío para la época, intensificándose el viernes. La semana próxima, sin embargo, las temperaturas subirán progresivamente y probablemente serán altas para mayo. Se superarán 30-32 ºC en zonas del nordeste y mitad sur".

De esta manera, parece que la situación mejorará, notándose de forma más extrema en LAS comunidades peninsulares que se encuentran en estos momentos en aviso amarillo por lluvias y viento, debido al paso de una borrasca. Pero, ¿cuál es la situación en Canarias?

Previsión en Canarias para el fin de semana

De cara al fin de semana, la situación en Canarias será similar a la de los días precedentes, siendo el viento el fenómeno más significativo.

Así, para este viernes se esperan intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas. Probables precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y sin descartarlas en el resto de zonas de manera ocasional. Temperaturas sin cambios. Viento moderado de componente norte o nordeste, con intervalos de fuerte en cumbres y en vertientes este y oeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur y suroeste.

El sábado parece que el viento afloja y la predicción indica que estará nuboso en el norte de las islas montañosas, sin descartar lluvia débil y ocasional, y con apertura de algún claro durante las horas centrales. Intervalos nubosos en el resto. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, que será algo más intenso durante la madrugada.

Mal tiempo en Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez

Mientras que el domingo, la Aemet pronostica intervalos nubosos, salvo en el norte de las islas montañosas donde se esperan cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, y sin descartarlas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.