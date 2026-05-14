Los españoles en cuarentena podrán recibir visitas a partir del lunes si el resultado de la PCR es negativo

Buenas noticias para los pasajeros españoles que viajaron en el MV Hondius. Los pacientes, que guardan cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, podrán recibir visitar a partir del lunes si la PCR confirma el resultado negativo en hantavirus. En cuanto al único caso positivo confirmado, un hombre de 70 años, se encuentra clínicamente estable pese a haber presentado síntomas, y sigue bajo estrecha supervisión médica.

La crisis sanitaria asociada al brote de hantavirus detectado en el buque holandés afronta ya su segunda semana, mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en el seguimiento de los pasajeros repatriados a sus países de origen. El operativo de desembarco en Tenerife finalizó el pasado 11 de mayo y, desde entonces, el crucero continúa su travesía hacia Róterdam, puerto al que se prevé que llegue entre el 17 y el 18 de mayo. En el barco permanece únicamente una tripulación reducida, además del cuerpo de la pasajera alemana fallecida durante la expedición.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud mantiene en once los casos positivos confirmados relacionados con el brote, tres de ellos mortales. El organismo internacional no descarta que puedan aparecer nuevos contagios en las próximas semanas, ya que el período de incubación del hantavirus puede prolongarse hasta 42 días desde la última exposición de riesgo, establecida el 10 de mayo.

El pasajero español de 70 años ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras dar positivo en hantavirus permanece estable, aunque continúa presentando algunos síntomas respiratorios. Su evolución está siendo supervisada de manera constante por el equipo médico, ya que este tipo de infección puede agravarse con rapidez, como ocurrió en el caso de la turista francesa afectada durante la misma expedición. Mientras continúa su recuperación, el paciente seguirá ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla, donde se le realizan pruebas PCR periódicas para controlar la evolución de la enfermedad.

El hantavirus entra a la planta 22 del Gómez Ulla: siete boxes de UCI, un laboratorio BSL-3 y cámaras de alta precisión que captan el iris del ojo / E.Press

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Los 13 pasajeros españoles restantes, siguen un riguroso aislamiento a la espera de las dos pruebas PCR que se les realizarán el próximo domingo. En caso de confirmar el negativo, la cuarentena será más permisiva y podrán recibir a partir del lunes visitas en la habitación siempre con medidas de protección y seguridad, según establece el protocolo actualizado el pasado martes. Los pacientes podrán reencontrarse con familiares y amigos con el traje de protección EPI adecuado y siempre que la situación del centro sanitario lo permita, podrán abandonar la habitación y transitar por las zonas comunes de la misma planta, aunque deberán hacerlo bajo estrictas medidas de prevención: uso permanente de mascarilla FFP2, higiene frecuente de manos con gel hidroalcohólico y supervisión del personal sanitario. En cambio, cualquier persona que obtenga un resultado positivo pasará automáticamente a ser considerada un caso confirmado, independientemente de que presente síntomas o no.

Sobre su estado anímico, Javier Padrilla, secretario del Estado de Sanidad, ha anunciado que están "razonablemente bien, dentro de lo que cabe". A todos ellos, que permanecen informados gracias a la televisión, sus teléfonos móviles y el acceso a redes sociales, quiso trasladarles todo el ánimo” y recordarles que “todo el mundo está intentando cuidarles”. Además, expresó su deseo de que puedan recuperarse por completo y superar esta situación “sin ningún tipo de secuela ni contratiempo”. “Que todo esto quede únicamente como una experiencia biográfica destacable, pero sin mayor impacto”, concluyó.

Las buenas noticias no se extienden a Francia, donde la mujer de 65 años que ingresó en Hospital Bichat de París por contagiarse de hantavirus sigue en estado grave. La paciente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y conectada a un pulmón artificial, lo cual le permite tener oxigenación extracorporal.

Carta del director general de la OMS, a Tenerife: "La mejor inmunidad es la solidaridad"

En este contexto, la respuesta coordinada del operativo en Tenerife ha recibido reconocimiento por parte de la comunidad internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha remitido una carta de agradecimiento en la que destaca el “coraje moral” y la “voluntad” demostrados por la Isla durante la gestión del brote. "Abristeis vuestra isla no con aplausos ni alardes, sino con una acogida tranquila y constante: quiero que sepáis lo que eso significa para el mundo. Puede que nunca lleguéis a conocer a los pasajeros y la tripulación que transitaron por vuestro puerto. Pero esas 150 personas y sus familias saben que, en algún lugar del Atlántico, hubo una comunidad isleña que dijo “sí”. Esa comunidad sois vosotros", comienza el texto que ha publicado en redes sociales.

Además, Adhanom subraya que la mejor “inmunidad” de la sociedad es la solidaridad, y destaca que Tenerife lo ha demostrado “no como eslogan, sino como una forma de vivir”.“En nombre de la Organización Mundial de la Salud, en nombre de los pasajeros que ya están en sus hogares y de las familias de todo el mundo que miraron a esta isla con esperanza, gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias”, concluye.