Cuadernillos, guías didácticas y debates: así se preparan los colegios e institutos de Canarias para la visita del papa León XIV

La cuenta atrás para la llegada del papa León XIV a Canarias ya ha comenzado. Sin embargo, a menos de un mes de su visita, aún existe cierta incertidumbre sobre qué sucederá exactamente con la actividad lectiva. Mientras que las universidades públicas ya han decido suspender los exámenes programados inicialmente para los próximos 11 y 12 de junio, la Consejería de Educación aún no tiene de todo claro el modo de proceder. El departamento dirigido por Poli Suárez contempla suspender parcialmente las clases, pero evita por el momento adoptar una medida generalizada para todos los centros educativos del Archipiélago. Y en medio de estas dudas, que aún mantienen en vilo a la comunidad educativa, también cobran protagonismo los propios docentes y alumnos, que se preparan ya para la visita del Pontífice.

La Conferencia Episcopal Española (CEE), a través de las delegaciones de Enseñanza, pone a disposición de la comunidad educativa recursos didácticos para facilitar la enseñanza de contenidos relacionados con la visita del papa León XIV. "Hemos elaborado una serie de materiales para que los profesores puedan utilizarlos durante las clases de Religión de cualquier etapa educativa", señala el delegado diocesano de Enseñanza en Canarias, Víctor Manuel González.

La propuesta ofrece herramientas para profesores y alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. E incluye programaciones, guías, cuadernos de trabajo y dosieres teológicos. Pues la CEE no interpreta exclusivamente la llegada del Santo Padre como una oportunidad de aprendizaje religioso, sino también como un proceso significativo, capaz de integrar dimensiones culturales y sociales.

¿Cómo obtener este material?

En este sentido, los centros pueden obtener este material de preparación a través de dos vías. Por un lado, lo pueden encontrar en la página web de la visita del papa León XIV a España. "En el apartado educativo de esta página web les aparecerá tres elementos: una infografía con los distintos tipos de contenidos que hay, una carta de presentación y los documentos asociados a cada categoría", explica. Y por otro, en la página web de la delegación de Enseñanza.

No obstante, González, junto a su equipo, se ha encargado de facilitar el material a los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación de Canarias y a los colegios concertados de identidad católica. "Aunque los contenidos se mantienen abiertos en todo momento para quienes deseen consultarlos", agrega. González explica que hay centros que no cuentan con la asignatura de Religión. "Pero podrían trabajarlos igualmente si se enfocan en los aspectos, culturales, sociales e históricos", aclara.

Materiales concretos

En concreto, los docentes recibirán una programación para asegurar el anclaje curricular y la secuenciación de los aprendizajes —con objetivos, competencias, contenidos, metodologías y evaluación—. Y una guía didáctica, que ofrece claves pedagógicas y teológicas para profundizar en los contenidos, orientar la mediación y proponer actividades. Los alumnos, por su parte, tendrán acceso a un cuaderno de trabajo, que le permitirá interpretar, argumentar y aplicar lo aprendido. Y un dosier teológico, que no es otra cosa que un texto de estudio que ofrece fundamentos teológicos y bíblicos, para comprender en profundidad cada etapa de la visita del Papa.

"Le hemos dicho al profesorado que priorice las situaciones de aprendizaje referentes a la acogida de migrantes, ya que es el apartado que nos toca a nosotros en Canarias", cuenta González. A su juicio, es importante que la comunidad educativa se prepare para recibir al Pontífice de la mejor manera posible. "Este proceso es similar a la antesala, se trata de una forma de prepararnos para un acontecimiento histórico en nuestro Archipiélago, ya que no se ha dado nunca y es poco probable que vuelva a suceder", añade.

Un instituto de ejemplo

El IES Los Realejos es el claro ejemplo de como hacer bien las cosas. Alejandro Abrante es profesor de Religión e imparte esta asignatura al alumnado de la ESO y Bachillerato. En las últimas semanas, los contenidos de su clase se han centrado, precisamente, en León XIV y su visita. "Hemos visto que el Pontífice recoge ese guante que lanzó el papa Francisco de viajar a Canarias para poner en el foco internacional la migración y nosotros desde la asignatura de Religión intentamos sensibilizar al alumnado para que sea acogedor con las personas que llegan aquí en busca de una vida mejor", explica.

Al tratarse de un centro situado en el norte de Tenerife, la diversidad cultural entre el alumnado no es tan amplia como sí lo es en el sur. Sin embargo, Abrante apunta que también hay estudiantes migrantes en el instituto. "Tenemos muchos alumnos que sus familiares son de Latinoamérica o incluso ellos mismos, y es un tema que nos toca muy de cerca", menciona. Además, el centro cuenta con el proyecto Enseñar África, una mirada en positivo que trata de mostrar al alumnado la riqueza cultural del continente.

Abrante ha recibido el material que difunde la CEE. "Nos mandaron un dosier con cinco temas, pero como no nos da tiempo de trabajar todo en profundidad he decidido hacer una adaptación", relata. Abrante se ha centrado, siguiendo las indicaciones de González, en el apartado migratorio. "Además del primer y último tema que son los más globales", agrega. Y ha diseñado unos pequeños cuadernos que le permiten ser más ágil en clase.

Un día a día en clase

Sus clases con primero de Bachillerato, por ejemplo, comienzan desde bien temprano. Los martes a las 09:00 horas de la mañana. Consigue que sea dinámica y trata de enseñarles cuestiones cercanas a la visita del Papa como, por ejemplo, el himno Alza la mirada. "¿No les ha salido en TikTok?", pregunta con cierto sarcasmo mientras proyecta un vídeo en la pizarra, algo que le permite captar en seguida la atención del alumnado. Los debates tienen gran protagonismo en su metodología y parece que, así, consigue conectar con los jóvenes.

"A mí me encantan las clases de Religión con él, es un pedazo de profe", confiesa Mario Febles, uno de sus alumnos, que siempre ha escogido esta asignatura. Alejandra Hernández es otro de sus estudiantes y mantiene la misma opinión: "Me gusta mucho Religión porque podemos aprender y hablar de muchas cosas sin la presión de otras asignaturas, y no porque sea menos importante sino porque la hace muy amena".

Mayoría en Religión

Y es que pese a ser una optativa, la mayoría de los estudiantes suelen decantarse por Religión. "En torno al 60% y 70% eligen esta opción", asegura Abrante. Además, otro de los incentivos para esta opción es que el centro organiza un viaje de fin de curso a Italia para el alumnado de esta asignatura. "Suele ser un grupo grande y es curioso como esa persona que solemos ver en una ventana cuando visitamos la plaza de San Pedro viene ahora a aquí", añade.

Aunque no todos acudirán a la visita de León XIV, ya que muchos optan por seguirlo a través de la televisión, hay otros que si lo tienen en mente. Es el caso de Alfonso Fernández, un alumno de Abrante que se desplazará en la guagua que organiza su parroquia. "Iré con mi familia y gracias a los temas que damos en clase estaré preparado para ese día", cuenta. Y así, entre materiales didácticos, debates en el aula y expectativas compartidas, los alumnos del IES Los Realejos están a medio camino de una visita histórica que, más allá de lo religioso, también dejará huella en las aulas del Archipiélago.