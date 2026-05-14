Binter y Lamaignere consolidan un nuevo corredor aéreo estratégico entre Sevilla y Canarias

Binter y Lamaignere han formalizado una alianza estratégica destinada a impulsar el transporte de carga aérea entre Sevilla y el archipiélago canario. Este acuerdo combina la capacidad operativa y conectividad de Binter con la amplia experiencia logística de Lamaignere, creando una propuesta de valor sólida para las empresas que requieren rapidez, fiabilidad y atención especializada en sus envíos hacia/desde Canarias Canarias que aporta la experiencia de Atlantis Cargo, el GSA de carga de Binter".

La colaboración se apoya en una operativa aérea directa que conecta Sevilla con los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte mediante cinco frecuencias semanales por destino, lo que garantiza una planificación logística estable y tiempos de tránsito altamente competitivos. Además, gracias al modelo operativo de Binter, la carga puede enlazar con todos los aeropuertos del archipiélago, ampliando el alcance del servicio a cualquier isla.

Los clientes que gestionen su carga a través de Lamaignere contarán con preferencia en la reserva de espacio, atención especializada y la posibilidad de transportar mercancías con requisitos específicos, como perecederos o mercancías peligrosas. La operación directa permite, además, ofrecer tarifas competitivas frente a alternativas que requieren conexiones adicionales, optimizando tanto el tiempo como el coste de los envíos.

La alianza

Esta alianza estratégica se sustenta en las fortalezas de ambas compañías, referentes en su sector. Binter aporta su conectividad aérea, su operación regular y su capacidad para garantizar enlaces ágiles entre islas y Lamaignere con 115 años de experiencia en transporte y logística cuenta con un profundo conocimiento del mercado canario gracias a su equipo de profesionales presentes en ambas ubicaciones. Esta combinación convierte el acuerdo en un motor natural para dinamizar el comercio entre Andalucía y Canarias, respaldado por un servicio integral que ofrece transporte, gestión aduanera, operativa aérea y distribución.

La puesta en marcha de este corredor aéreo supone una ventaja competitiva para sectores clave del entorno andaluz, como el agroalimentario, Pharma, el e‑commerce o la logística urgente, que se beneficiarán de tiempos de entrega más reducidos; y la industria tecnológica, textil y de automoción, que requiere rapidez y fiabilidad en sus cadenas de suministro.

Con esta colaboración, Binter y Lamaignere reafirman su compromiso con la conectividad de Canarias y el impulso del tejido empresarial andaluz, ofreciendo un servicio aéreo express, dedicado y eficiente para las necesidades de los clientes.