Acuerdo entre España y Canarias por las pensiones: luz verde a las ayudas autonómicas sin riesgo legal

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han sellado un acuerdo estratégico en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación que garantiza la estabilidad de las ayudas económicas para los sectores más vulnerables de las islas. Mediante este pacto, el Ejecutivo autonómico acepta modificar diversos artículos de la Ley 9/2025 de Presupuestos Generales de Canarias para el ejercicio 2026, atendiendo a las advertencias de competencias planteadas por la Administración General del Estado. Este movimiento evita de forma definitiva la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que habría puesto en riesgo la seguridad jurídica de miles de ciudadanos en el Archipiélago.

La clave del acuerdo reside en la protección de las pensiones no contributivas en Canarias. Gracias a los nuevos criterios de aplicación administrativa, se asegura que los beneficiarios puedan percibir el importe máximo posible de la pensión complementaria activada por el Gobierno de Canarias sin que esta suma colisione con los topes anuales fijados en los Presupuestos Generales del Estado. Hasta este momento, existía el riesgo legal de que los pensionistas perdieran parte de su prestación si la suma de ambas ayudas superaba los límites estatales, una incertidumbre que queda ahora despejada gracias a la voluntad de diálogo institucional.

Torres destaca el fin de la inseguridad jurídica para los pensionistas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado tras la firma que este acuerdo es el resultado de un "diálogo permanente" y de la predisposición del Gobierno de España para alcanzar soluciones de consenso. Según Torres, esta medida aporta una solución con garantías plenas a miles de pensionistas canarios que dependen de estas partidas para su sustento diario. La intervención del Estado ha buscado en todo momento asegurar que las mejoras autonómicas no fueran anuladas por incompatibilidades normativas de rango superior.

Con esta resolución, el Gobierno de Canarias se compromete formalmente a realizar cambios legislativos inmediatos para suprimir apartados específicos de su ley presupuestaria (concretamente el artículo 56.4 y la disposición final sexta). Este ejercicio de lealtad institucional permite que la hoja de ruta económica de las islas para 2026 continúe su curso sin el fantasma de la impugnación judicial, manteniendo intacta la capacidad de ayuda directa a las rentas más bajas del archipiélago.

Cambios legislativos y normativa estatal

El compromiso suscrito obliga a Canarias a ajustar su normativa para que la disposición adicional cuadragésima cuarta de su ley se interprete siempre en estricta conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De este modo, la gestión de las pensiones no contributivas en las islas queda blindada bajo un marco legal robusto que impide cualquier interpretación administrativa errónea que pudiera perjudicar al perceptor final de la ayuda.

Evita el Tribunal Constitucional: el acuerdo desactiva el conflicto de competencias antes de llegar a la vía judicial.

el acuerdo desactiva el conflicto de competencias antes de llegar a la vía judicial. Blindaje de cuantías: los pensionistas recibirán el complemento autonómico sin miedo a superar el tope anual máximo estatal.

los pensionistas recibirán el complemento autonómico sin miedo a superar el tope anual máximo estatal. Modificaciones legales: Canarias suprimirá los preceptos señalados por el Estado para armonizar ambas legislaciones.

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Este entendimiento entre administraciones se traduce en una mayor tranquilidad para el colectivo de pensionistas en las ocho islas, asegurando que las políticas de bienestar canarias caminen de la mano con la regulación nacional. La firma de este acuerdo en la Comisión Bilateral cierra un capítulo de dudas técnicas y refuerza la colaboración entre el Ministerio y el Gobierno insular en materia presupuestaria y social.