¿Que los jóvenes no se lo curran? En cinco años desaparecen cinco de cada diez 'ninis' y florecen en un 74% los 'sisis' en Canarias

Los sisis –jóvenes con empleo que continúan estudiando– nunca han estado tan cerca de dar alcance en Canarias a los ninis –ni estudian ni trabajan– desde el crack de 2008.

Al finalizar el primer trimestre de este año, se contabilizaban 36.700 de los primeros (74% más que hace cinco años) y 39.300 (56% menos que hace un lustro) de los segundos. Una distancia de solo 2.600 que contrasta con la diferencia –siempre en favor de los ninis– que existía hace cinco años.

Dificultades por la pandemia

Bien es cierto que al arrancar 2021 el mercado laboral padecía con gran intensidad los rigores de las restricciones sanitarias que obligó a imponer la pandemia mundial de coronavirus. Los hoteles permanecían a menos de medio gas, con lo que las oportunidades laborales en Canarias eran, en el mejor de los casos, escasas.

Lo pone de manifiesto la evolución seguida desde entonces por ambas variables y que tira por tierra las dudas sobre el esfuerzo que la población joven de la comunidad autónoma está dispuesta a asumir.

Se cierra la brecha

Los datos, obtenidos de la Encuesta de Población Activa (EPA), señalan, sin embargo, que no es el presente el momento en el que más canarios de entre 16 y 29 años han estado defendiendo un puesto de trabajo mientras hacen equilibrios con el tiempo para engrosar sus conocimientos académicos.

Al terminar el primer trimestre de 2023, eran 43.500, si bien la diferencia con el volumen de sus opuestos era mucho mayor que la actual, de 9.500 personas.

Retorno a las aulas

La conclusión es que el parón que padeció la actividad económica por la pandemia actuó también como acelerante para el retorno a las aulas de quienes se quedaron sin empleo o con sus jornadas recortadas por el efecto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Cuando regresó la normalidad, quienes habían decidido expandir sus procesos de formación se encontraron en la tesitura de mantener su estrategia a pesar del sobreesfuerzo.

No es fácil

Quien haya trabajado y estudiado al mismo tiempo sabe que no es sencillo compaginar ambas actividades; en todos los casos, y de manera más intensa cuando de los ingresos obtenidos del trabajo depende, en parte o en todo, la salud económica de la familia.

Contra las llamadas de parte del sistema al esfuerzo de una población joven que en determinados segmentos ha merecido, para algunos, el sobrenombre de generación de cristal, la realidad de los datos viene a exponer lo contrario, es decir, que tienen la disposición de aportar al PIB canario y a sus propios proyectos vitales.

Contra las ilegalidades

Según eso mismo, el suelo de la base del razonamiento de ese sector de la población gana enteros cuando denuncia a los propietarios de negocios que pretenden que trabajen muchas más horas de la contratadas, cotizadas y cobradas.

El número máximo de ninis se alcanzó en las Islas en el primer trimestre del año 2013, lo que confirma que es una variable especialmente afectada por el comportamiento del mercado laboral.

Fue mucho peor

A mediados del año 2013, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife cifró en 12.000 el número de negocios que se vieron obligados a bajar la persiana durante los cinco años que duraba por aquel entonces la crisis económica; en ese momento mutada ya en una más peligrosa, si cabe, de deuda soberana.

Según la EPA, Canarias perdió en ese tiempo 125.500 puestos de trabajo. El número de parados se multiplicó por más de dos hasta alcanzar los 362.400 y la tasa de desempleo alcanzó el 33,3%.

Hasta el 65,7% de paro

La tormenta no mojó por igual a todos los segmentos sociales. Esa misma tasa que determina la proporción de quienes desean trabajar y quienes no consiguen dónde hacerlo alcanzó el 65,7% en el caso de la población de las Islas menor de 25 años.

El fenómeno encuentra su explicación en un amplio espectro de jóvenes que, antes de producirse el estallido de la burbuja inmobiliaria, acudieron al sector de la construcción seducidos por unos ingresos que, en casos, desahogaban las dificultades de sus familias o, simplemente les reportaban unos ingresos que sus coetáneos que se mantenían en proceso de formación académica no podían soñar.

Colgados del andamio

Para cuando el crack del sector del ladrillo los dejó colgados del andamio, tampoco el retorno a la libreta y el bolígrafo se presentó como una opción real para quienes, en mayor o menor medida, se habían convertido en parte de la columna vertebral de sus hogares.

Sin embargo, el resto, en un porcentaje importante, entendió la necesidad de adquirir nuevas aptitudes que les permitieran retornar al mercado.

Revertir la situación

Buena parte de las políticas activas de empleo se dirigieron a ellos y otros colectivos también con especiales dificultades, pero tampoco faltaron los que directamente se decantaron por completar el nivel de formación en el que estaban inmersos cuando se les presentó la oportunidad de trabajar por vez primera.

De ese modo, la situación fue dando la vuelta hasta el momento actual, en el que la tasa de paro de los menores de 25 años canarios es del 17,3%.