Japón ve a Canarias como plataforma estratégica para su proyección internacional

Canarias se sitúa cada vez más en el centro de las estrategias globales. Japón ha puesto el foco en la diversificación económica y, dentro de ese escenario, la posición estratégica del Archipiélago no pasa desapercibida. La cercanía de las Islas con África, sus vínculos históricos con América Latina y su condición de territorio europeo convierten a Canarias en una plataforma especialmente atractiva para la proyección internacional y las relaciones económicas. "Canarias tiene unas condiciones geográficas envidiables", aseguró el ministro de la Embajada del Japón en España, Shinichi Sato, durante la charla Japón ante los desafíos globales, celebrada este miércoles en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La postura de Japón, en este sentido, es clara. "Somos conscientes de que Canarias tiene características importantes", reconoció el ministro. La posición del Archipiélago en el Atlántico medio, en un contexto marcado por la creciente competencia geopolítica, las tensiones comerciales internacionales y el interés estratégico por África occidental, convierte a las Islas en un enclave especialmente interesante para las conexiones económicas, logísticas y diplomáticas. A ello se suma su capacidad para funcionar como plataforma de operaciones empresariales y tecnológicas hacia mercados emergentes. Más allá del componente cultural y de las relaciones institucionales, Japón busca también reforzar esa visión estratégica de Canarias y proyectar el valor geopolítico que el Archipiélago puede desempeñar en el escenario internacional actual.

La relación entre el país nipón y España en general - y Canarias en particular - se remonta décadas atrás. La comunidad japonesa ha dejado una huella "imborrable" en las Islas y ha contribuido a estrechar unos vínculos históricos que hoy vuelven a cobrar relevancia. Japón se ha consolidado como uno de los actores clave en el tablero global. Durante la conferencia, el ministro puso el foco en cuestiones como la seguridad internacional, el papel de la política japonesa en el nuevo escenario global, la relación de Tokio con Estados Unidos y Europa o el posicionamiento del país asiático ante los desafíos internacionales actuales.

El papel de otros actores internacionales

El creciente peso de China y Estados Unidos en el nuevo tablero geopolítico internacional supone una "preocupación" para Tokio. Mientras Pekín acelera su expansión militar y refuerza su influencia global, Japón mantiene una atención especial sobre la seguridad económica y la estabilidad regional. En este contexto, explicó el ministro, el Ejecutivo japonés aspira a construir con China una relación "mutuamente beneficiosa", consciente de la importancia que el gigante asiático tiene como socio comercial y actor clave en la economía mundial. La estrategia japonesa pasa también por reforzar alianzas con países afines y estrechar la cooperación con el denominado Sur Global, una región que gana cada vez más peso en la disputa por la influencia internacional y donde territorios como Canarias adquieren relevancia por su posición estratégica.

Conferencia de Shinichi Sato, ministro de la Embajada de Japón en España, en el Rectorado de la ULPGC / José Pérez Curbelo

Otra de las principales preocupaciones de Tokio es Corea del Norte. Los programas nucleares y de misiles de largo alcance del régimen norcoreano mantienen en alerta a Japón. En este contexto, Shinichi Sato instó a España a reforzar la cooperación internacional frente a desafíos que, subrayó, "son un asunto global". El diplomático advirtió además del agravamiento del entorno de seguridad internacional y defendió la idea de la "indivisibilidad" de la seguridad entre Asia y Europa, al señalar que lo que ocurra en el ámbito europeo puede tener "ramificaciones" directas en la región del Indo-Pacífico.

La primera ministra de Japón

Japón avanza también en un proceso de transformación interna. La primera ministra, Sanae Takaichi, se ha convertido en la primera mujer en alcanzar un cargo de tal relevancia en el país, un hecho que, según el ministro de la Embajada de Japón en España, "es un acontecimiento sin precedentes al que hay que prestar atención". Su lema, Hacer Japón próspero y fuerte, marca la línea de su mandato y se enmarca en un contexto de reforzamiento de las relaciones internacionales, también con España. Ambos países mantienen conversaciones orientadas al intercambio tecnológico y a la colaboración en materia de defensa.

Tokio afronta ahora uno de sus principales retos: alrededor del 90% del petróleo que consume el país transita por el estrecho de Ormuz, un punto crítico para la seguridad energética global. Ante esta dependencia, Japón busca reforzar el entendimiento con Estados Unidos: "Washington sigue siendo un socio importante para Japón", subrayó el ministro, en referencia a la necesidad de mantener alianzas sólidas en un contexto de alta incertidumbre geopolítica.