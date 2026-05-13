El IGN registra cinco terremotos en cuatro días de magnitud superior a 1.5 en Canarias
Este miércoles se localizó un seísmo de magnitud 2 al norte de Tenerife
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en los últimos cuatro día un total de cinco terremotos de magnitud igual o superior a 1.5, según informa en su página web.
En concreto, el de este miércoles, 13 de mayo, localizado en el Atlántico, al norte de Tenerife, ha sido el de mayor magnitud, con 2.
El resto ha oscilado entre 1.6 y 1.8.
Los registros de los últimos días
En concreto, los seísmos de estos últimos días se han localizado, en su mayoría, en el océano, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria (3), exceptuando uno registrado durante la noche de este martes (22:33 horas) que tuvo lugar al suroeste de El Pinar, en El Hierro.
Este fue de magnitud 1.8 y con una profundidad de 11 kilómetros.
¿Has sentido algún terremoto?
En caso de que hayas sentido un sismo, el IGN tiene colgado en su página web un cuestionario para obtener datos sobre el mismo.
De esta manera, en su listado de terremotos de magnitud igual o superior a 3 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días, se puede encontrar el enlace pinchando en el terremoto concreto que se ha sentido o, directamente, en el cuestionario, si se tratase de uno nuevo.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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