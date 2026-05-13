Hantavirus en el crucero 'MV Hondius': qué se sabe del brote, cómo evoluciona el paciente español y qué medidas siguen activas

El brote de hantavirus Andes relacionado con el crucero 'MV Hondius' continúa bajo seguimiento internacional este 13 de mayo, mientras varios países mantienen activados protocolos de vigilancia, aislamiento y cuarentena para pasajeros y contactos considerados de riesgo.

España sigue siendo uno de los puntos de atención después de que 14 ciudadanos españoles fueran evacuados desde el puerto de Granadilla, Tenerife, y trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. De ellos, uno ha dado positivo en hantavirus y los otros 13 permanecen sin síntomas y con PCR Negativa.

Las autoridades sanitarias nacionales e internacionales insisten en que el riesgo para la población general es muy bajo, aunque el largo periodo de incubación del virus obliga a mantener una vigilancia reforzada durante varias semanas.

Situación de los españoles evacuados

Un español ingresado en la unidad de alto aislamiento del Gómez Ulla

Entre las 14 personas españolas evacuadas del 'MV Hondius' y trasladadas al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, hay un caso confirmado de hantavirus. El paciente presentó síntomas respiratoios en la madrugada del 12 de mayo y, según explicó este miércoles el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en RTVE, continúa con síntomas, pero se encuentra estable.

Padilla detalló que el afectado comenzó con cierta dificultad respiratoria, recibió oxigenoterapia y evolucionó de manera favorable dentro de la estabilidad. Permanece aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, el dispositivo previsto para los casos confirmados de este tipo de infección.

Lucía Feijoo Viera

Los otros 13 españoles permanecen asintomáticos y con una primera PCR negativa. El protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública establece que, durante los primeros 28 días, se realizará una prueba PCR cada siete días y vigilancia activa, con control de temperatura dos veces al día y seguiiento de síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolores musculares, vómitos o diarrea.

La cuarentena: 42 días desde el 10 de mayo

La Comisión de Salud Pública, integrada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha fijado el 10 de mayo como "día cero" de la cuarentena de los españoles evacuados. Esta fecha coincide con el inicio del aislamiento en habitaciones individuales en el Hospital Gómez Ulla.

Al tratarse de un virus con un periodo máximo de incubación estimado de 42 días, la cuarentena se extendería, en principio, hasta el 21 de junio. No obstante, el protocolo será revisado como tarde a los 28 días, con el objetivo de adaptar las medidas a la evolución epidemiológica y al estado clínico de cada persona.

Sanidad no descarta que, a partir de ese momento, algunos pasajeros puedan completar el aislamiento en otro lugar, incluido su domicilio, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias necesarias. En cualquier caso, el seguimiento seguiría siendo supervisado por las autoridades sanitarias.

Los pasajeros negativos podrán recibir visitas con protección

Una de las novedades del protocolo español es la posibilidad de flexibilizar parcialmente el aislamiento de los pasajeros que continúen dando negativo.

Si la PCR realizada al séptimo día confirma que siguen sin contagio, los 13 españoles negativos podrán recibir visitas externas con equipos de protección individual y mascarillas. Además, se permitirá que salgan de sus habitaciones y realicen desplazamientos supervisados por zonas comunes de la planta hospitalaria.

Sanidad justifica esta medida por la necesidad de cuidar también el bienestar psicológico y emocional de las personas que deben permanecer confinadas durante varias semanas.

El 'crucero del hantavirus' MV Hondius, en el puerto de Granadilla (Tenerife) / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Otros países: un caso en Francia y negativos en Reino Unido, Estados Unidos e Italia

La vigilancia no se limita a España. En Francia, una pasajera repatriada que dio positivo se encuentra en estado grave, según la información sanitaria comunicada en las últimas horas. Las autoridades francesas han reforzado el aislamiento hospitalario de contactos y mantienen un seguimiento durante seis semanas, en línea con el periodo máximo teórico de incubación.

En el Reino Unido, los pasajeros repatriados desde el 'MV Hondius' han sido evaluados en el centro sanitario especializado Arrowe Park para completar el aislamiento bajo seguimiento. También se ha previsto el traslado al Reino Unido de personas residentes en territorios de ultramar, como Santa Elena y Ascensión, para que puedan cumplir la cuarentena cerca de servicios sanitarios preparados.

En Estados Unidos, los CDC mantienen que el riesgo para la población general es extremadamente bajo. Los pasajeros estadounidenses evacuados están siendo controlados en centros especializados, entre ellos el National Quarantine Center de la Universidad de Nebraska.

Había un pasajero estadounidense bajo sospecha al que se le ha realizado una PCR y ha salido negativa en hantavirus.

En Italia, las pruebas realizadas a varias personas bajo vigilancia han dado negativo, según las informaciones comunicadas por las autoridades sanitarias italianas. El país mantiene un protocolo de máxima precaución para contactos de riesgo, aunque insiste en que el riesgo general en Europa es muy bajo, en línea con la evaluación del ECDC.

El 'MV Hondius' viaja hacia Rotterdam

Una vez finalizada la evacuación en Tenerife, el 'MV Hondius' partió hacia Rotterdam. La naviera Oceanwide ha comunicado que los ocupantes que permanecen a bordo, tripulantes y personal sanitario, no presentan síntomas.

A su llegada a Países Bajos, el barco deberá someterse a tareas de limpieza y desinfección bajo supervisión de las autoridades competentes.