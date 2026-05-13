El Gobierno entrega este año las primeras viviendas a los afectados por el volcán de La Palma

El Gobierno regional comienza a entregar este año nuevas viviendas a las familias afectadas por la pérdida de sus casas tras la erupción del volcán de La Palma. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, aseguró ayer en el pleno del Parlamento que hay la "posibilidad real" de que en los próximos meses se puedan entregar los primeros pisos de edificios inacabados que se han adquirido en Los Llanos, un total de 53 viviendas, además de los 42 inmuebles que empezaron a adjudicarse en abril en Breña Baja, concretamente en la zona conocida como Finca Amado. En total son 95 las casas a estrenar que pueden llegar este año a las familias palmeras. Rodríguez añadió que la próxima entrega de viviendas públicas permitirá "quitar viviendas que no son dignas o que no tenían que haber estado tanto tiempo", en alusión a las modulares, así como avanzar con mayor velocidad en las licitaciones.

Rodríguez aseguró que desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y la empresa pública Visocan, ha movilizado 80 millones de euros destinados a la construcción de unas 400 viviendas. Sin embargo diversos problemas e inconvenientes están provocando una demora en la mayoría de las promociones, algunas de ellas paralizadas por la quiebra de las contratas, por quedar las licitaciones desiertas o por el retraso en la redacción de los proyectos.

El debate en el pleno del Parlamento se produjo a raíz de una interpelación del grupo socialista que cuestionó al Ejecutivo sobre las actuaciones previstas para el impulso del Plan La Palma 700. La parlamentaria del PSOE Alicia Vanoostende criticó que no se haya entregado ni una sola vivienda. Este plan fue presentado hace tres años y hasta el momento solo hay 164 pisos con proyecto redactado, de las que se están construyendo 34 en Tazacorte.

El consejero detalló que, además de estas 34 viviendas en Tazacorte, hay otras 100 en este municipio que cuentan con proyecto y están en condiciones de licitar las obras. Sobre un lote de ocho viviendas en Puntallana, explicó que la licitación quedó desierta y que ahora se están actualizando los costes con la idea de volver a licitarlas este año; mientras que se está reelaborando el expediente para licitar otras 22 repartidas, en partes iguales, entre Breña Baja y Tijarafe, al liquidar la contrata adjudicataria.

Licitación conjunta

Asimismo avanzó que antes del verano se licitará conjuntamente proyecto y obra de 120 viviendas en Los Llanos, con la previsión de que las obras se inicien este mismo año, igual que se hará con las 100 viviendas en Tazacorte. Finalmente, dio cuenta de que hay disponible un solar en El Paso, que ha sido declarado apto, para la construcción de otras 60 viviendas.

El titular de Vivienda también detalló el plan de pago que se ha ejecutado hasta ahora para compensar a las familias que perdieron su vivienda habitual por el volcán. Hasta ahora se han lanzado 16 órdenes de pago para las 800 casas perdidas de las que se han beneficiado 1.415 afectados. El Gobierno regional ha aportado 265 millones de euros y 100 millones han llegado desde el Gobierno central.

Vanoostende recordó que en CC "fueron muy críticos" estando en la oposición con la gestión del gobierno del 'pacto de las flores' en La Palma, pero entonces se entregaron 300 viviendas a los afectados por la erupción del Tajogaite, incluidas las modulares. Puso el acento en que a pesar de todas las modificaciones normativas, como el decreto, luego elevado a ley, de vivienda protegida en La Palma o la declaración de la emergencia habitacional, "seguimos solo con 23 % del plan en condiciones de licitar. El resto, en veremos", cuestionó.