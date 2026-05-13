El catedrático en Parasitología Basilio Valladares, sobre la evacuación del MV Hondius: "No hubo un aislamiento absoluto"

El catedrático en Parasitología y fundador del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Basilio Valladares, criticó la gestión de la evacuación y traslado de pasajeros del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que llegó en la madrugada del pasado domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife.

En declaraciones a la Radio Canaria, el científico lamentó la "laxitud" que, a su juicio, se produjo durante el operativo de evacuación desarrollado en Tenerife. Valladares, que se ha mostrado crítico con la actuación del Gobierno de España y de las instituciones implicadas en esta crisis sanitaria, negó que el operativo pueda calificarse de "éxito" y denunció el "ataque continúo" al que se ve sometido por defender esta opinión, una postura contraria a la defendida por el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificaron de "éxito" la evacuación de los pasajeros expuestos al hantavirus.

Valladares: las PCR no se hicieron porque "no se quisieron hacer"

Valladares sostiene que se podían haber realizado “mayores controles desde el punto de vista sanitario”, entre ellos pruebas PCR en el propio barco y antes de la evacuación. El experto considera que esas pruebas no se hicieron porque “no se quisieron hacer”.

El catedrático en Parasitología también rechazó que se llegara a plantear que Canarias no tenía capacidad para realizar este tipo de pruebas. A su juicio, esa afirmación resulta “ofensiva”, ya que considera que podían haberse llevado a cabo en hospitales como el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín o el Hospital Universitario de Canarias.

Para Valladares, conocer con precisión el número de personas contagiadas resulta esencial antes de mover a los pasajeros. El especialista defendió que, en una crisis sanitaria, contar con “el conocimiento más absoluto” de la patología y de la situación epidemiológica es la mejor manera de abordarla y proteger la salud pública.

El parasitólogo denuncia la falta de "aislamiento absoluto" de los pasajeros

Otra de las críticas de Valladares se centra en las condiciones en las que los pasajeros fueron traslados. El catedrático señaló que observó escenas que, en su opinión, no respondían a un control adecuado.

Según relató, había una guagua con pasajeros y la puerta abierta, con representantes y cargos públicos delante, mientras algunas personas se quitaban la mascarilla. “¿Eso es correcto?”, se preguntó el científico, que insistió en que no hace falta ser especialista para advertir que en las evacuaciones y traslados “no hubo un aislamiento absoluto”. A su juicio, en este tipo de operativos el control debe ser absoluto.

Un experto crítico con la gestión institucional

El catedrático también denunció “el ataque continuo” que, según dijo, está recibiendo por mantener una posición crítica frente al relato de éxito defendido por el Gobierno. Valladares afirmó que se le ha intentado situar políticamente por defender al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en algunos aspectos de la gestión.

“A mí no se me puede estar acusando de que estoy defendiendo a Fernando, que sí lo estoy defendiendo porque hubo cosas feas que se le hicieron”, señaló. El experto defendió su derecho a opinar sobre una crisis sanitaria desde su experiencia profesional y rechazó que sus valoraciones deban interpretarse en clave partidista.