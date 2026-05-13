Educación
Menos alumnos por aula en Infantil, Primaria y ESO en Canarias
Canarias anuncia nuevas reducciones en los ratios de estudiantes por profesor para el curso 2026-2027 con el objetivo de mejorar la calidad educativa en las Islas
Canarias sigue bajando la ratio de sus grupos escolares, con mejoras importantes para el curso 2026-2027. «Seguimos cumpliendo con el compromiso que asumimos de bajar la ratio profesor-alumno en las Islas», afirmó el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, para quien «consolidamos una tendencia que iniciamos hace dos cursos en el marco de un plan plurianual y que representa una más de las muchas medidas impulsadas para mejorar la calidad educativa en el Archipiélago».
Como novedades más significativas para el próximo curso, el descenso de 18 a 16 alumnos en Educación Infantil (3 años); de 25 a 22, en 3º y 4º de Primaria, y de 30 a 25 estudiantes por grupo en 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Con respecto a los Programas de Diversificación Curricular (PDC), se reduce el alumnado necesario para la constitución de los grupos, pasando de quince a doce alumnos por grupo, y, en las escuelas unitarias (centros de una a tres unidades escolares), se unifican los criterios, reduciéndose la ratio máxima. Así, las unidades conformadas por alumnado de Infantil y Primaria se constituirán con 14, 28 o 42 alumnos, muy por debajo de los 15, 35 o 57 alumnos que se necesitan actualmente para disponer de una, dos o tres unidades, respectivamente.
Alumnado con necesidades especiales
Además, se aplicarán una serie de criterios cuyo impacto será relevante para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y la configuración de los grupos. Así, a los efectos de determinar la ratio máxima de los grupos ordinarios de Primaria y ESO, computarán como dos plazas los alumnos con NEE (por discapacidad o trastorno del espectro autista, TEA) con adaptación curricular significativa (ACUS) y trastorno grave de conducta (TGC), así como los que presenten trastorno grave de la comunicación o del lenguaje con adaptación curricular (AC).
En los supuestos excepcionales en los que la aplicación de la ratio se viese restringida por la imposibilidad de crear más grupos, se asignará horario de apoyo para docencia compartida. Asimismo, podrá tenerse en cuenta la cantidad de alumnado con NEE y con adaptaciones curriculares a la hora de asignar días adicionales de apoyo del profesorado para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Por último, se mantiene la disminución de la ratio a 22 alumnos en ESO en grupos con uno o dos alumnos con NEE y ACUS o alumnado con TGC o trastorno grave de la comunicación o del lenguaje.
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