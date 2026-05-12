Estos son los casos detectados por hantavirus: tres fallecidos y ocho contagiados, de momento

El brote de hantavirus, detectado en el crucero 'MV Hondius', deja, de momento, tres pasajeros fallecidos y al menos ocho contagiados, entre ellos un español. El buque había partido el 20 de marzo del puerto de Ushuaia, en la Tierra del Fuego argentina, con 149 personas a bordo: 88 pasajeros y 62 miembros de la tripulación. En total, viajaban personas de 23 nacionalidades, incluidos 14 españoles: cinco catalanes, tres madrileños, un gallego, un asturiano y una valenciana.

La expedición tenía previsto hacer escala en algunas de las islas más remotas del planeta, con incursiones en la Antártida, antes de finalizar en Cabo Verde. Sin embargo, el viaje quedó marcado por la aparición de varios casos de la variante Andes del hantavirus, lo que obligó a confinar el barco y activar evacuaciones sanitarias. Actualmente, todos los pasajeros han sido evacuados a sus países.

Estos son, hasta ahora, los 11 casos detectados o vinculados al brote: los tres fallecidos y los ocho contagiados por hantavirus, entre ellos el pasajero español confirmado.

El brote deja tres víctimas mortales entre los pasajeros

Los dos primeros fallecidos por hantavirus fueron un matimonio holandes. El hombre, de 69 años, enfermó durante la travesía y murió a bordo el 11 de abril tras presentar fiebre, dolor abdominal de cabeza y diarrea. Su mujer, tamibén de 69 años, empeoró después de dejar el barco y murió en Johannesburgo el 27 de abril tras ser evacuada.

Las autoridades argentinas investigan todavía el recorrido previo de la pareja, considerada clave para reconstruir el posible origen del brote. Según la información disponible, ambos habían viajado por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en el 'MV Hondius'.

La tercera víctima mortal fue una pasajera alemana que murió a bordo el 2 de mayo tras desarrollar una neumonía. La muestra tomada después de su fallecimiento confirmó la infección por el virus Andes.

El pasajero británico que activó las alarmas

Un pasajero británico que fue evacuado a Johannesburgo (Sudáfrica) y que permanece estable, aunque en aislamiento, es la primera persona en la que se identificó el hantavirus. En el crucero, el hombré empezó a presentar síntomas compatibles con la neumonía y, al empeorar, fue evacuado el 27 de abril desde la isla de Ascensión hacia Sudáfrica.

Tres evacuados en Países Bajos

Martin Anstee, guía de expedición británico de 56 años, fue trasladado posteriormente a los Países Bajos para recibir tratamiento especializado. También fue evacuado a ese país el médico neerlandés del barco, de 41 años, cuyo estado mejoró después de haber estado más grave.

Lo mismo ocurrió con otro pasajero alemán. Los tres fueron enviados en avionetas medicalizadas a Holanda antes de que el buque llegara a Canarias el pasado sábado 9 de mayo.

Un positivo confirmado por PCR en Suiza

Un expasajero en Suiza que había desembarcado en el barco y regresado a su casa, dio positivo de hantavirus en Zúrich. Comenzó con síntomas el 1 de mayo y fue confirmado por PCR el 5 de mayo. Sigue hospitalitzado y aislado en Suiza.

Una pasajera francesa da positivo tras ser repatriada

La OMS ha añadido este lunes un nuevo contagio: una pasajera francesa repatriada, que dio positivo por hantavirus el 11 de mayo, según la ministra francesa de Sanidad. Es el primer caso de hantavirus registrado en Francia y corresponde a una de las cinco personas repatriadas el domingo desde el 'MV Hondius'.

La mujer presentó síntomas durante el vuelo de repatriación y su estado se ha agravado.

Dos pasajeros estadonidenses bajo vigilancia médica

También este lunes, Estados Unidos confirmó un "positivo leve" entre sus 17 repatriados, mientras que otro pasajero presenta síntomas leves. El Ministerio de Sanidad español evacuó por separado al caso considerado “positivo leve” tras la prueba realizada por un epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que embarcó en Cabo Verde.

Después de un segundo análisis con resultado negativo, Sanidad consideró que aquel "positivo leve" era no concluyente. Sin embargo, Estados Unidos decidió tratarlo como un caso positivo. Otro crucerista presentó tos leve el 6 de mayo y también fue trasladado de forma separada junto a su compatriota.

El primer positivo español permanece islado en Madrid

Uno de los españoles evacuados del barco dio positivo este lunes 11 de mayo por hantavirus. Empezó a mostrar síntomas durante la noche anterior, con problemas respiratorios y febrícula, aunque se encuentra "aparentemente estable".

El paciente permanece aislado en la planta 22 del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Por ahora, se desconoce de qué comunidad autónoma procede.

El pasajero bajo sospecha en la isla Tristán de Acuña

El Ejército británico ha enviado asistencia médica a un compatriota sospechoso de tener hantavirus que se encuentra en la remota isla de Tristán de Acuña. Se trata de un pasajero del 'MV Hondius' que desembarcó cuando el crucero hizo escala entre el 13 y el 15 de abril, ya que reside en ese territorio.

El equipo desplazado está compuesto por seis paracaidistas y dos médicos militares, que saltaron en paracaídas desde un avión. Casi al mismo tiempo, también fueron lanzados desde el aire suministros de oxígeno y otro material médico esencial.

La operación se llevó a cabo en una isla donde viven 221 personas y que solo cuenta con dos médicos.