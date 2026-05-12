El PSOE de Canarias cree que el presidente Clavijo ofreció un "espectáculo indecente" en la crisis del hantavirus

La respuesta del PSOE de Canarias a las acusaciones lanzadas este martes por el presidente Fernando Clavijo en el Parlamento al acusar de "ocultar información de forma deliberada" al Gobierno de España y al ministro Ángel Víctor Torres en la crisis sanitaria -secretario general de los socialistas del Archipiélago- fue un choque frontal: "No protegió a Canarias, utilizó a Canarias".

El portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis, acusó a Clavijo de actuar desde "la mentira, el alarmismo y la confrontación política" durante la gestión de la crisis sanitaria del crucero MV Hondius afectado por el hantavirus y sostuvo que el presidente canario convirtió una emergencia sanitaria y humanitaria en "una operación de confrontación política" destinada a obtener "rédito electoral".

Franquis calificó la actitud de Clavijo de "espectáculo indecente" y denunció que "negarse a prestar ayuda a 150 personas en una emergencia sanitaria no solo es un acto de insolidaridad inadmisible, es una demostración de absoluta falta de humanidad, impropia de quien ocupa la Presidencia del Gobierno de Canarias".

Construir relatos falsos

Al igual que hizo Clavijo en sus críticas al Gobierno de España, el portavoz socialista fue más allá y acusó al presidente de mentir sobre la información recibida y sobre las comunicaciones mantenidas con el Estado: "Cuando un presidente miente en medio de una crisis sanitaria, deteriora la confianza pública y debilita las instituciones, pues el acto de gobernar es asumir responsabilidades y decir la verdad y no manipular los hechos ni construir relatos falsos".

Franquis contrapuso la actuación del Ejecutivo canario con la respuesta del Gobierno de España, de los profesionales sanitarios y de la comunidad científica, a quienes atribuyó una actuación "rigurosa, prudente y responsable".

También criticó episodios que definió como "surrealistas y profundamente ridículos", como el uso de inteligencia artificial para justificar argumentos sobre el riesgo sanitario de supuestas ratas infectadas que podían nadar hasta el muelle de Granadilla, y reprochó a Clavijo que anunciara que no autorizaba el fondeo del barco en un puerto cuya competencia, según recordó, corresponde al Estado.