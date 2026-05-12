Profesionales industriales buscan talento en el alumnado infantil

La industria también se construye desde las aulas. Bajo esta premisa, Femete ha desarrollado un nuevo encuentro divulgativo que busca dignificar el sector industrial, fomentar la legalidad y despertar vocaciones entre las nuevas generaciones. En esta ocasión, la actividad promocional se desarrolló con alumnado de entre 10 y 12 años del Centro de Educación Infantil y Primaria Santa María del Mar, de la capital tinerfeña, en el marco del proyecto “Apuesta por la Industria Legal”, una iniciativa conjunta con Femepa que está subvencionada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias,

El acto reunió a cerca de 50 niños y niñas con profesionales de distintos ámbitos industriales vinculados a sectores como la automoción, las instalaciones eléctricas, las telecomunicaciones, la informática, el gas, la fontanería, las construcciones metálicas. El evento se desarrolló en una jornada dinámica, participativa y altamente pedagógica con la proyección de un vídeo cuento de “La Superheroína del Metal”, donde se presentan los oficios técnicos como oportunidades reales de futuro.

En el encuentro participó La directora general de Industria del Gobierno de Canarias, Ana Zurita, que subrayó el valor estratégico de este tipo de acciones: “Esta iniciativa representa una inversión directa en el futuro de Canarias. No solo estamos promoviendo la cultura de la legalidad, sino también sembrando vocaciones y mostrando a nuestros jóvenes que la industria ofrece empleos cualificados, estables y esenciales para el desarrollo sostenible del Archipiélago”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, destacó el impacto de esta acción dentro del proyecto global: “Estamos ante una iniciativa que combina pedagogía, compromiso social y estrategia económica. Acercar la industria a los más jóvenes es clave para buscar talentos, garantizar el relevo generacional y consolidar un tejido empresarial fuerte, competitivo y plenamente legal. La respuesta del alumnado confirma que vamos en la dirección correcta”.

La industria, en primera persona

Uno de los elementos diferenciales del encuentro fue la participación directa de representantes empresariales y profesionales de referencia, que trasladaron al alumnado la realidad de sus sectores desde una perspectiva cercana y motivadora. En concreto, intervinieron: Juan Alberto Gutiérrez, presidente de Asinelte (Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas e Infraestructuras de Telecomunicaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife); María Luisa de Arcos Díaz, presidenta de Asinte (Asociación Empresarial de Informática y Telecomunicaciones); Nicolás Quintana Ramos, presidente de Ati-Com (Asociación Tinerfeña de Empresas de Reparaciones Navales, Suministros y Actividades Portuarias); Pedro Armas Concepción, presidente de Apigaste (Asociación de Empresas Instaladores de Gas, Agua, Térmicas y Fluidos de Santa Cruz de Tenerife), y Jorge Daniel Trujillo Murcia, secretario de Asintra (Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles).

A través de sus conversaciones amenas y cercanas al público infantil, el alumnado pudo conocer de primera mano en qué consisten oficios como mecánico/a, electricista, fontanero/a, técnico/a en telecomunicaciones, construcciones metálicas, reparaciones navales o sistemas informáticos, comprendiendo su valor y relevancia en la vida cotidiana, así como su proyección laboral.

Sembrar vocaciones, fortalecer el futuro

El proyecto “Apuesta por la Industria Legal”, además de combatir la economía sumergida mediante asesoramiento, regularización y herramientas como la plataforma YoSoyLegal.es, también actúa sobre uno de los grandes desafíos del sector: la escasez de personal cualificado. Precisamente, ese es el objetivo de este tipo de acciones educativas que permiten visibilizar la industria como una opción profesional atractiva, basada en la formación, la innovación y la estabilidad laboral. La interacción directa con profesionales despierta el interés del alumnado y contribuye a romper estereotipos sobre los oficios técnicos.

De esta manera, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, junto con Femete y Femepa, reafirman su compromiso de concienciar a la ciudadanía, especialmente a la juventud, de la necesidad de impulsar un modelo industrial basado en la legalidad, la calidad y la sostenibilidad, en estrecha colaboración con las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.