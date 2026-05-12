El parasitólogo Basilio Valladares, sobre la crisis del hantavirus: "Canarias está totalmente capacitada para realizar PCR"

El parasitólogo, presidente de la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales y exdirector del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna, Basilio Valladares es especialmente crítico con la gestión que Sanidad Exterior ha realizado con el crucero de hantavirus, aunque afirma que el riesgo para la salud pública siempre ha sido mínimo porque es "un patógeno que se transmite muy mal". "Biológicamente, este virus no se sustenta para una epidemia o una pandemia", recalca.

Valladares insiste en que el Gobierno de España no ha contado con los recursos sanitarios de los que dispone Canarias e, incluso, los ha menospreciado. "Se dijo que aquí no se podían hacer PCR, pero desde el covid estamos más que preparados", insiste el científico.

Usted participó en el operativo que se desplegó en 2014 para el ébola en Canarias. Desde su experiencia ¿qué valoración hace del dispositivo que se ha realizado para evacuar y repatriar a estos turistas desde el crucero con hantavirus?

Yo no estuve en ningún momento allí, vi cosas por la tele y mi opinión es desde fuera. Hay fotografías, que están dando la vuelta al mundo, de un montón de señores en la puerta de una guagua que dicen que es una burbuja abierta, el uso de EPIs que no eran de una protección absoluta para una enfermedad contagiosa; un psiquiatra que se baja una guagua, se quita el EPI y pone a a caminar. Gracias a Dios, se sabía que esta enfermedad no es muy contagiosa y, por lo tanto, no ha pasado nada. Ni creo que vaya a pasar. Biológicamente, eso no se sustenta para una epidemia ni una pandemia.

En este caso sabemos que, por los análisis genéticos que se han hecho en los últimos días, el virus no ha variado demasiado con respecto a 2018. ¿Qué significa?

Eso sí es así, por eso no ha contagiado más. Y por eso en un barco, que es un sitio chiquitito y en al principio no se sabía demasiado lo que estaba pasando, es un lugar en el que puede pasar. Al principio, cuando se murió el primer pasajero, dijeron que era de forma natural y siguieron desayunando, almorzando y cenando todos juntos. Y después de unos cuantos días en los que han contactado unos con otros, se han detectado 11 de 150. ¿Por qué? Porque tiene una contagiosidad muy baja y eso ha favorecido el contagio. Pero ha habido cosas que no se han hecho bien. El psiquiatra que se bajó y se quitó el EPI, la guagua abierta con otras personas paseando; el quitarse la mascarilla en medio del pasaje…todas esas historias que se han ido sacando y que no son correctas en un aislamiento, pues no ha pasado nada porque las características del virus son las que son.

¿El virus se puede contagiar si todavía no has tenido síntomas?

Normalmente tienes que tener una cantidad de virus suficiente para ser contagiado. Por eso la PCR a tiempo real es tan importante, porque te cuantifica. No solo te dice si tienes o no tienes virus. Porque puedes tenerlo, pero tu sistema inmune lo está amarrando, por lo tanto ese tipo de personas normalmente no son contagiadores. Suelen ser contagiadores aquellas personas cuya cantidad de virus es lo suficientemente grande como para generar una patología. En otras palabras, se requiere que haya síntomas.

¿Cree que el foco de infección está dentro o fuera del barco?

Lo he preguntado un montón de veces, lo he intentado averiguar, no lo han informado porque creo que no lo saben. Están diciendo que puede ser en el vertedero, porque claro, los primeros casos corresponden a las personas que fueron a buscar las aves. Puede ser una opción, pero no se sabe con seguridad. También podría ser por alimentos contagiados que hayan metido en el barco o por ratones que tuviera el barco. No obstante, el barco dice que tiene todo un sistema de detección, de cucarachas, ratones, mosquitos y demás vectores, para que no haya problemas. Es un barco de lujo, no un barco de pesca. Parece que ese barco está dotado de todas estas medidas. Por lo tanto, se supone, y yo que soy una persona confiada, confío que todos esos equipos que tienen detección hayan funcionado y realmente no haya ratas, no haya mosquitos, no haya cucarachas, no haya nada que pudiera transmitir.

¿Cree que este episodio que hemos vivido y que ha trascendido tanto a nivel mundial cambiará de alguna manera los protocolos dentro de los cruceros?

No lo sé y no lo creo. El Reglamento Sanitario Internacional publicado en 2005 hay gente que no lo toma en serio y que no cumple. Por eso aquí a Tenerife y a Canarias, en general, nos han llegado patógenos que no teníamos y que han entrado con ratas, gatos y perros e incluso plantas. Y eso es porque no se cumple el Reglamento Sanitario Internacional.

Con respecto a este brote, se comenta que hay un caso sospechoso en la remota isla de Tristán de Acuña. He visto que podría ser un problema porque es una isla que se encuentra totalmente aislada.

Puede ser, puede ser. Pero es un mal contagiador. Se muere por sí mismo el bicho.

Hace unos días comentaba que el barco podría haberse quedado en Cabo Verde. Usted ha estado muchas veces ahí, ¿cree que las capacidades del sistema sanitario son suficientes para llevar a cabo una operación de este tipo?

El sistema sanitario de Cabo Verde es muy débil. Tienen un hospital, que es el Agostinho Neto, que es chiquitito. No tienen las unidades de aislamiento que tendrían que tener. Sobre todo cuando estamos hablando de aislar a mucha gente. Pero Cabo Verde sí tiene la capacidad de diagnóstico, tiene tecnología para hacer PCR enviándole los kits. Delante de mí ahora mismo tengo cinco, y Roche está acabando de hacer uno que da el resultado en 20 minutos.

Durante la covid, especialmente al principio hubo muchos problemas con dichos kits. No había suficientes.

Cuando apareció la COVID-19, el primer test que se preparó para diagnóstico lo preparamos en el Instituto de Enfermedades Tropicales. En el laboratorio de la Red del Laboratorio de Alertas Biológica del Instituto de Salud Carlos III, de la que el Instituto forma parte. Un laboratorio que está autorizado para hacer todas estas alertas, pese a lo que diga el secretario de Estado de Sanidad. Aquí se prepararon las primeras PCR y luego empezaron a salir los kits. Y los kits son mucho más cómodos. En una hora y pico tienes los resultados y si es a tiempo real, tienes además la CT para saber la cantidad de virus que tiene la persona. Y eso te ayuda a tomar decisiones posteriormente. Y eso también hubiera ayudado aquí si a todos se les hubiera hecho una PCR. ¿Por qué no han querido que se les haga aquí? Se ha dicho que no estamos capacitados para realizarlo y aquí tenemos los 4 hospitales de Canarias con instalaciones para hacerlo así como un laboratorio de seguridad biológica P3 en el Instituto de Enfermedades Tropicales, donde se pueden inactivar las muestras, como hicimos en el Ebola.

¿Cuánto se tarda en obtener los resultados?

Aquí se hubiera hecho también en menos de 24 horas. Lo importante es que Canarias está totalmente capacitada para hacer las PCR que hubiera que hacer, enviándonos los primers y los kits, sin necesidad de diseñarlos como hicimos la otra vez. Porque diseñarlos de cero te lleva un tiempo, en la covid a nosotros nos llevó una semana

¿Podría ser que no tuviéramos recursos a nivel España para hacer todas esas pruebas y por eso se optó por repatriar primero?

Mira, en Sevilla venden un kit en el que, para cada cajita, puedes hacer 50 pruebas. Necesitábamos 3 cajitas. Si las tienen en Sevilla, ¿cuánto tarda en mandármelas? Eso está preguntado, no lo han contestado, pero está preguntado. En mi opinión, si lo tienen, tendríamos que tenerlo aquí al día siguiente de pedirlo.

¿Cree que pueden seguir saliendo casos en los próximos días?

De los del barco, sí. Puede que aparezca algún caso más.

¿Y fuera de ese barco?

Yo lo dudo.

¿Qué nos puede enseñar todo esto que ha pasado?

Que tenemos que tener, primero, mucha humildad y menos soberbia. Que la gente se tiene que saber sentarse para hablar. Y saber las capacidades que tiene cada uno para ayudar y resolver. Que la seguridad sanitaria en Canarias es fundamental para nuestro para el turismo, que es quien mantiene a los que quedan, y para la población canaria también. Y que para eso la salud pública se tienen que tener unas bases de comportamiento. La gente tiene que respetar esas bases para que todos estemos tranquilos. Y en el caso de Canarias, tenemos un mar que nos rodea que es una defensa extraordinaria. Y no podemos saltarnos esa barrera con barcos, con aviones. Y meter clandestinamente en Canarias patógenos que no teníamos. Porque eso está ocurriendo. Y en el caso de que venga una pandemia, los mejores sistemas para protegerse son los insulares. Y que, bueno, con actos de soberbia y con actos de faltar a la verdad, con actos de intentos de desinformación para obtener réditos políticos, lo único que lleva es que perdamos los ciudadanos confianza en las instituciones. La OMS tiene que tener mucho cuidado con las cosas que hace, porque ya ha hecho varias cosas que ha dado la sensación de ser mucho más de lo que era, como las vacas locas o la gripe aviar. Nuestras autoridades tienen que respetarse unas a otras. No se puede coger y ningunear a las autoridades canarias.