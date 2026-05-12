Ópera de Tenerife lanza su nueva temporada y explora el clasicismo y la zarzuela contemporánea bajo el lema 'El mundo parece inmenso y callado'

Auditorio de Tenerife presenta la temporada lírica para el próximo curso. Bajo el lema El mundo parece inmenso y callado, Ópera de Tenerife ofrecerá una docena de títulos que se dividirán en ocho dentro del abono principal y cuatro correspondientes a la pretemporada, en la que será la tercera edición de Ópera en minúscula. De este modo, la oferta lírica se desarrollará entre el próximo mes de septiembre y junio 2027. El espacio escénico dependiente del Cabildo de Tenerife encara precisamente estos días el cierre de la presente temporada, a la que han acudido más de 18.000 personas, entre ellos 1.300 abonados, 200 de ellos jóvenes. Tras este éxito, Ópera de Tenerife encara un nuevo curso en el que se podrá disfrutar desde el clasicismo de Mozart hasta la zarzuela de nueva creación de Javier Carmena, entre otras muchas propuestas.

Lejos de limitarse a la exhibición de grandes títulos, la temporada actual ha funcionado como un laboratorio de creación, ya que todas las producciones han sido desarrolladas en Tenerife, lo que ha tenido un impacto directo en el empleo y ha consolidado un ecosistema formativo orientado a los futuros profesionales canarios. Esta apuesta se refuerza con la coproducción de espectáculos junto a otros teatros nacionales e internacionales, una estrategia que permite compartir recursos y proyectar el trabajo realizado en Tenerife más allá de sus fronteras. De cara a la próxima temporada, esa política de alianzas se intensifica, puesto que la mayoría de los títulos desarrollados en colaboración con instituciones internacionales y estrenados en otros espacios llegan a Tenerife gracias a este pacto.

'El mundo parece inmenso y callado'

Bajo el lema El mundo parece inmenso y callado, la nueva temporada de Ópera de Tenerife se articula como una reflexión sobre el tiempo presente, en el que la sociedad parece estar marcada por el ruido constante, la polarización extrema y los conflictos globales. Frente a ello, la ópera se reivindica como un espacio de escucha, emoción y entendimiento.

La temporada arranca con Ópera en minúscula, que en esta ocasión, además del Auditorio de Tenerife, llegará al Espacio La Granja y al Teatro Leal. Centrada en formatos de cámara, esta iniciativa se consolida como un espacio de experimentación que arrancará el 12 de septiembre con Luciérnaga, de Gabriela Ortiz. A continuación será el turno de Svadba (La boda), de Ana Sokolović, una ópera contemporánea para seis voces femeninas a capela (19 de septiembre). La nueva producción de Auditorio de Tenerife para Ópera en minúscula será The golden dragon, de Péter Eötvös (25 y 26 de septiembre), un estreno en España, mientras que Ópera en minúscula finalizará con La clausura del amor, de Reyes Otero (3 de octubre), una coproducción de Auditorio de Tenerife con Teatro Xtremo y Comunidad de Madrid. De este modo, la presencia de compositoras contemporáneas adquiere un papel relevante en esta pretemporada. Este enfoque responde al objetivo del espacio tinerfeño de mantener vivo el género operístico, incentivando la creación actual y ampliando sus lenguajes.

Variedad

A continuación, la nueva programación de abono abarcará desde el clasicismo de Mozart hasta la creación contemporánea, pasando por el barroco de George Frideric Handel, el romanticismo alemán y la ópera francesa. Entre los títulos más destacados para los próximos meses figura Le nozze di Figaro (11, 13, 15 y 17 de octubre), una de las obras más populares del repertorio, que llegará con una puesta en escena "vistosa y colorida" pensada para atraer tanto a aficionados como a nuevos públicos. También sobresale Lohengrin, de Wagner, que permitirá profundizar en la obra del compositor alemán tras la reciente interpretación de El holandés errante. En el ámbito francés, Hamlet, de Ambroise Thomas, se presenta como una propuesta de gran belleza y escasa presencia en los escenarios españoles, lo que refuerza el carácter diferencial de la programación.

Imagen de la nueva temporada de Ópera de Tenerife. / El Día

Además, uno de los ejes fundamentales de la temporada será la apuesta por los estrenos. Salvo Las bodas de Fígaro, el resto de los títulos se presentarán por primera vez en Tenerife, incluyendo varios estrenos nacionales como The Golden Dragon de Péter Eötvös o Powder Her Face de Thomas Adès.

Zarzuela

El cierre de la temporada llegará de nuevo con la zarzuela. En este caso será el turno del título contemporáneo El orgullo de quererte, del compositor Javier Carmena. La inclusión de este género responde a su profunda tradición en Tenerife, así como al deseo de actualizarlo con nuevas propuestas. La obra aborda el amor como un acto íntimo con dimensión política, en línea con la vocación reflexiva de esta nueva temporada.

Pero, más allá de las cifras obtenidas en la presente temporada y las estimaciones realizadas para los próximos meses, el verdadero éxito de Ópera de Tenerife radica en la evolución de su público. El director artístico de Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, celebra que esta institución ha logrado despertar la curiosidad de los espectadores, alejándose de la repetición constante de títulos y apostando por una programación que sorprende. "Hay tanta música que escuchar que repetir siempre lo mismo termina siendo aburrido", señaló durante la presentación de la nueva propuesta. Habló, además, del incremento de abonados jóvenes, así como de la diversidad de perfiles que acuden a las funciones. "La meta no es únicamente aumentar la asistencia, sino ampliar la base social de la ópera y convertirla en un espacio accesible para todos", concluyó.

Abonos

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, recordó que los abonados actuales ya pueden renovar sus pases y, para los nuevos interesados en formar parte del Club Ópera, el plazo comienza el 23 de junio. Las siete óperas que conforman el abono de temporada se pueden adquirir por 140 euros (estrenos y segundas funciones) o 190 euros (funciones en sábado) y, para los menores de 30 años, se mantiene el precio especial de 35 euros, independientemente del día de función.