Guerra contra la filoxera en Canarias: el plan del Gobierno para blindar el viñedo ante la plaga

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una estrategia decisiva para proteger el patrimonio vitivinícola de las islas frente a la amenaza de la filoxera. Tras detectarse la presencia de este insecto el pasado año, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha iniciado este martes una serie de ensayos científicos con patrones de vid en la finca de la bodega Vinos en Tándem, situada en Los Baldíos (Tenerife). El objetivo es doble: encontrar portainjertos que resistan al insecto y, a su vez, mejorar la productividad de un sector clave para la identidad del archipiélago.

Narvay Quintero, consejero del área, ha visitado la parcela de ensayo acompañado por el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García Cabello, para subrayar la urgencia de este proyecto. "Es el momento adecuado para anticiparnos y dotar al sector de herramientas eficaces", señaló Quintero, recordando que, a diferencia de Europa, Canarias se libró de la plaga en el siglo XIX. Ahora, la aparición del insecto obliga a modernizar el material vegetal para hacer frente no solo a la plaga, sino también a la sequía extrema y el envejecimiento de las viñas.

Ensayos científicos en seis islas de Canarias

El proyecto, que cuenta con el aval de un Comité Científico-Técnico, no se limitará a Tenerife. Los ensayos se extenderán de forma voluntaria a fincas vinculadas a todas las Denominaciones de Origen Protegidas en La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Esta distribución geográfica es fundamental para analizar cómo responden los distintos patrones a la diversidad de microclimas y suelos (edafoclimatología) que definen la producción vinícola canaria.

La iniciativa evaluará el rendimiento agronómico de diversos portainjertos combinados con variedades tradicionales seleccionadas por los propios viticultores. Este enfoque asegura que los resultados sean prácticos y aplicables a la realidad de cada explotación, permitiendo que la vid canaria no solo sobreviva a la filoxera, sino que sea más resiliente ante la falta de agua y las enfermedades biológicas que afectan al rendimiento de las cosechas.

Ayudas directas y diseño de las parcelas

El diseño técnico de los ensayos contempla parcelas de unos 2.500 metros cuadrados donde personal especializado realizará los injertos. El Gobierno de Canarias ha diseñado un sistema de apoyo económico para los agricultores que participen en esta fase de investigación, conscientes de que los resultados definitivos requerirán un periodo de seguimiento de al menos cinco años para garantizar su rigor científico.

Inversión inicial: Los viticultores recibirán una ayuda de 4.000 euros durante el primer año de implantación.

Los viticultores recibirán una ayuda de 4.000 euros durante el primer año de implantación. Mantenimiento: Se concederán 1.000 euros anuales adicionales durante los cuatro años siguientes de estudio.

Se concederán 1.000 euros anuales adicionales durante los cuatro años siguientes de estudio. Seguimiento técnico: La Consejería asume el coste total de los injertos y la supervisión técnica continuada.

El fin de la excepcionalidad histórica

Canarias ha sido históricamente un refugio de viñas "en pie franco" (sin injertar) debido a la ausencia de filoxera, lo que ha permitido conservar variedades únicas en el mundo. Sin embargo, la detección del insecto en 2025 ha cambiado el paradigma. "No se trata solo de combatir la filoxera, sino de proteger un paisaje y una identidad", afirmó Quintero durante su visita a Los Baldíos.

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La apuesta por estos portainjertos resistentes busca asegurar que la viticultura canaria siga siendo económicamente viable y sostenible frente al cambio climático. Con este plan, el Ejecutivo regional pretende convertir un problema sanitario en una oportunidad para renovar el sector, mejorando la genética de las plantas sin perder la esencia y el sabor que caracteriza a los vinos volcánicos de las islas.