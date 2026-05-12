Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios de hantavirus en el crucero 'MV Hondius'

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado al Gobierno de España de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, a pesar de que lo sabía "desde el minuto uno".

Clavijo, que este martes responde a varias preguntas en el pleno del Parlamento autonómico sobre la crisis del hantavirus, ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados".

"Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", ha manifestado el presidente.

Once casos de hantavirus en el 'MV Hondius'

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó este marte que hay 11 casos de hantavirus de los que 9 ya están confirmados y dos son sospechosos de estar contagiados. A estas cifras hay que sumar a tres fallecidos.

En cuanto a la cuarentena, el director general de la OMS insistió que deberá ser de 42 días, "desde el 10 de mayo, por lo que estaríamos hablando del 21 de junio. Cualquier persona que presente síntomas deberá ser aislada y tratada inmediatamente. Nuestro trabajo no ha terminado y seguiremos hablando con los expertos en todos los países afectados".