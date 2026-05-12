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Canarias advierte con "revisar" las prioridades del gasto si el Estado no actualiza la financiación

Clavijo cifra en 1.256 millones de euros lo que adeuda el Gobierno central a la Comunidad Autónoma por no renovar el sistema

Fernando Clavijo en el pleno del Parlamento de Canarias.

Fernando Clavijo en el pleno del Parlamento de Canarias. / Andrés Gutiérrez

Rubén Acosta

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha cifrado en 1.256 millones la deuda del Estado para atender los servicios esenciales debido a la desactualización del sistema de financiación autonómico, cuantía que espera que llegue en los próximos meses pues, de lo contrario, habría que "revisar el gasto" de la Comunidad Autónoma.

Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento, ha admitido que está preocupado por estos recursos, que, según ha dicho, tendrían que llegar a lo largo del año para financiar los servicios públicos básicos y esenciales de la Comunidad Autónoma, como sanidad, educación y políticas sociales. Según ha advertido, si no se transfieren la Comunidad Autónoma podría verse sometida no solo a unas estrecheces presupuestarias sino a tensiones de tesorería.

No obstante ha señalado que la Canarias ha sido gestionada "con seriedad y rigor" lo que hace que en la actualidad no estén tan mal las cuentas.

Actualización

El diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Casimiro Curbelo ha insistido en la necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómico porque "nos jugamos mucho, los servicios públicos" que, a su juicio, "ya tienen determinados colapsos", en concreto la sanidad.

Clavijo también ha expresado sus dudas en cuanto a que el nuevo sistema de financiación autonómica salga adelante en la presente legislatura. En respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Manuel García Casañas, Clavijo ha lamentado que sobre esta cuestión "tan importante" en el Ejecutivo autonómico "estamos a ciegas" y "no sabemos absolutamente nada".

Noticias relacionadas y más

Ha hecho hincapié en que a las reuniones celebradas hasta la fecha Canarias ha acudido con espíritu "constructivo" y "con datos", pero el Ejecutivo central "no da información". Tampoco ha obtenido respuesta el Gobierno de Canarias a sus reivindicaciones sobre financiación autonómica, en cuanto a que el reparto sea "justo y equitativo" para que no haya comunidades "de primera y de segunda".

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