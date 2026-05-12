Las lluvias no abandonan Canarias durante el mes de mayo: una borrasca fría dejará una semana más inestable y lluviosa
La llegada de una dana al oeste del Archipiélago favorecerá un ambiente más fresco, nuboso y con chubascos en varias islas hasta el fin de semana
Canarias se prepara para un cambio notable de tiempo esta semana. La evolución de una borrasca fría aislada, que acabará transformándose en una dana al oeste del Archipiélago, favorecerá la llegada de aire más fresco e inestable y dejará un ambiente mucho más nuboso y lluvioso en las islas durante los próximos días.
Aunque el episodio afectará con más intensidad a la Península, donde se esperan tormentas fuertes, granizo y rachas intensas de viento, en Canarias también se reunirán varios ingredientes que podrían traducirse en chaparrones localmente moderados, descenso térmico y cielos muy variables al menos hasta el próximo domingo.
Tenerife, La Palma y Gran Canaria, las islas con más opciones de lluvia
Los modelos meteorológicos apuntan a que las precipitaciones más importantes se concentrarán en las islas de mayor relieve. Desde este mismo lunes podrían registrarse lluvias débiles y localmente moderadas en zonas de interior y medianías de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, especialmente en áreas expuestas al viento del norte y nordeste.
En Tenerife incluso no se descarta alguna nevada débil en la cumbre del Teide si las temperaturas bajan lo suficiente durante los momentos más fríos del episodio.
La situación estará marcada por el refuerzo de los alisios y la entrada de aire más fresco desde el Atlántico, favorecida por la posición de la dana al oeste de Canarias. Esto hará que el ambiente sea más otoñal que primaveral en muchos momentos de la semana.
Los acumulados podrían superar los 30 litros en algunas zonas
La previsión actual apunta a que los mayores registros de lluvia podrían darse en La Palma, donde algunos modelos ya contemplan acumulados superiores a los 30 litros por metro cuadrado en zonas de barlovento. En Tenerife y Gran Canaria también podrían alcanzarse cifras cercanas a los 20 litros por metro cuadrado, mientras que en el resto de islas los acumulados serían más modestos, moviéndose entre los 5 y 10 litros.
Los expertos advierten además de que los modelos meteorológicos suelen subestimar el efecto de la orografía canaria, por lo que no se descarta que en puntos especialmente expuestos al alisio puedan recogerse cantidades superiores a las previstas inicialmente.
- Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
- Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano de una guagua de la UME en Tenerife
- El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días
- Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
- El Estado arrebata las competencias a Canarias e impone el fondeo del crucero del hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife
- El médico grave con hantavirus que iba a ser evacuado al Hospital de La Candelaria vuela hacia Países Bajos
- La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
- Arranca la evacuación del 'MV Hondius' en Tenerife: todo listo para que los españoles salgan del crucero afectado por un brote de hantavirus