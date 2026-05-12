Las lluvias no abandonan Canarias durante el mes de mayo: una borrasca fría dejará una semana más inestable y lluviosa

Canarias se prepara para un cambio notable de tiempo esta semana. La evolución de una borrasca fría aislada, que acabará transformándose en una dana al oeste del Archipiélago, favorecerá la llegada de aire más fresco e inestable y dejará un ambiente mucho más nuboso y lluvioso en las islas durante los próximos días.

Aunque el episodio afectará con más intensidad a la Península, donde se esperan tormentas fuertes, granizo y rachas intensas de viento, en Canarias también se reunirán varios ingredientes que podrían traducirse en chaparrones localmente moderados, descenso térmico y cielos muy variables al menos hasta el próximo domingo.

Tenerife, La Palma y Gran Canaria, las islas con más opciones de lluvia

Los modelos meteorológicos apuntan a que las precipitaciones más importantes se concentrarán en las islas de mayor relieve. Desde este mismo lunes podrían registrarse lluvias débiles y localmente moderadas en zonas de interior y medianías de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, especialmente en áreas expuestas al viento del norte y nordeste.

En Tenerife incluso no se descarta alguna nevada débil en la cumbre del Teide si las temperaturas bajan lo suficiente durante los momentos más fríos del episodio.

La situación estará marcada por el refuerzo de los alisios y la entrada de aire más fresco desde el Atlántico, favorecida por la posición de la dana al oeste de Canarias. Esto hará que el ambiente sea más otoñal que primaveral en muchos momentos de la semana.

Los acumulados podrían superar los 30 litros en algunas zonas

La previsión actual apunta a que los mayores registros de lluvia podrían darse en La Palma, donde algunos modelos ya contemplan acumulados superiores a los 30 litros por metro cuadrado en zonas de barlovento. En Tenerife y Gran Canaria también podrían alcanzarse cifras cercanas a los 20 litros por metro cuadrado, mientras que en el resto de islas los acumulados serían más modestos, moviéndose entre los 5 y 10 litros.

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Los expertos advierten además de que los modelos meteorológicos suelen subestimar el efecto de la orografía canaria, por lo que no se descarta que en puntos especialmente expuestos al alisio puedan recogerse cantidades superiores a las previstas inicialmente.