Más de 4,4 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos canarios en abril

Los aeropuertos de Canarias cerraron el mes de abril con 4.428.218 pasajeros, una cifra que supone un descenso del 3,5% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos difundidos este lunes por Aena.

Del total de viajeros registrados en el Archipiélago, 4,4 millones correspondieron a vuelos comerciales. De ellos, 1,8 millones viajaron en conexiones nacionales, lo que representa un ligero aumento del 0,7%, mientras que el tráfico internacional descendió un 6,2%, con 2,5 millones de pasajeros.

Además, durante el mes de abril se gestionaron 40.356 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.565 toneladas de mercancías en los aeropuertos canarios.

Gran Canaria lidera el tráfico aéreo en las Islas

El Aeropuerto de Gran Canaria volvió a situarse como el de mayor volumen de pasajeros del Archipiélago, con 1.310.395 viajeros, aunque registró una caída del 2,8% respecto a abril de 2025.

Le siguieron Tenerife Sur, con 1.063.254 pasajeros y un descenso del 8,2%; César Manrique-Lanzarote, con 717.869 viajeros (-3,7%); y Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, que fue uno de los aeropuertos con mejor comportamiento y alcanzó los 620.404 pasajeros, un 4,7% más.

Fuerteventura contabilizó 542.085 viajeros (-6,7%), mientras que La Palma creció un 5,4%, hasta los 136.020 pasajeros. También aumentó el tráfico en El Hierro, con 26.787 usuarios (+7,6%), y en La Gomera, con 11.404 (+6,1%).

Más de 18,5 millones de viajeros en lo que va de año

Pese al retroceso registrado en abril, los aeropuertos canarios acumulan en los cuatro primeros meses de 2026 un total de 18,5 millones de pasajeros, apenas un 0,8% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Entre enero y abril se realizaron además 163.212 movimientos de aeronaves y se transportaron más de 10.400 toneladas de mercancías.

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En el conjunto de España, la red de Aena continúa creciendo. Los aeropuertos españoles cerraron abril con más de 28,2 millones de pasajeros, un 3,7% más que en 2025.