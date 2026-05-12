24.000 familias Canarias dedican más de un 40% de su renta a pagar deudas

La mejora de algunos indicadores macroeconómicos en Canarias, como la reducción del desempleo o el crecimiento del PIB, contrasta con la situación financiera de los hogares con menor capacidad económica. Cerca de 24.000 familias del Archipiélago destinan más del 40% de sus ingresos anuales –más de cuatro de cada diez euros– al pago de préstamos y otras formas de financiación, una carga que las sitúa en un escenario de elevada presión financiera.

Los datos se extraen de las conclusiones de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), el informe elaborado por el Banco de España que radiografía la salud patrimonial de los hogares a cierre de cada año. Según esta encuesta, unas 455.000 familias –el 2,3% del total de hogares en España– conviven a diario con un elevado grado de presión económica. Para trasladar esa fotografía al caso canario, basta con ver el peso que representan las rentas bajas del Archipiélago sobre el conjunto nacional.

Las cifras oficiales de la Agencia Tributaria sitúan a Canarias con el 5,23% del total de contribuyentes en los tramos de menor renta. Si se aplica ese porcentaje a los 455.000 hogares identificados por la EFF, el resultado equivale a alrededor de 23.800 familias canarias en situación de especial vulnerabilidad financiera. La traducción de estos resultados viene a decir que un alto número de familias sacrifican más del 40% de su renta anual para cumplir con el banco. Tienen, por tanto, que usar la suma de todo el dinero que ingresan a lo largo de un año todos los miembros del hogar, por sueldos, pensiones o ayudas, para pagar deudas.

En hasta 461.000 casas del Archipiélago hay pendiente algún crédito, préstamo o financiación bancaria

Además, más de la mitad de los hogares españoles tenía algún préstamo pendiente en 2024. En concreto, la Encuesta Financiera de las Familias sitúa esa proporción en el 54%, tres puntos menos que en 2022, lo que supone el mayor descenso registrado en la serie histórica. Si esa referencia estatal se traslada a Canarias, donde hay alrededor de 854.743 hogares, el resultado equivale a unas 461.000 familias isleñas con algún crédito, préstamo o financiación pendiente. Eso sí, la cifra debe leerse como una estimación, ya que la incidencia podría ser incluso superior en el Archipiélago por la menor capacidad económica de muchas familias en comparación con el promedio del conjunto nacional. Pues bien, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hogares canarios ingresan de media 37.023 euros al año.

En cuanto al peso de las deudas sobre el total de los activos de las familias, estos se han reducido al 8,1% –en el total del país–, en línea con la tendencia descendente de los últimos años y hasta situarse por debajo de los niveles de 2002. También cayó ligeramente el importe mediano pendiente entre los hogares endeudados, hasta los 29.900 euros. Sin embargo, el alivio macroeconómico no llega a todos los bolsillos por igual. Para el hogar español medio, el pago de los préstamos absorbe un 13,4% de sus ingresos brutos. La carga, no obstante, varía de forma notable según el nivel económico. Mientras que las familias más ricas apenas destinan un 7,8% de sus ingresos a este fin, los hogares más pobres tienen que entregar el 21,3% de su renta habitual solo para no caer en la morosidad.

La renta media familiar alcanza en las Islas los 37.023 euros al año, muy poco margen para lidiar con imprevistos

El informe del supervisor recuerda que las subidas de los tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) entre 2022 y 2023 encarecieron drásticamente el crédito en España. En la práctica, esto se tradujo en préstamos más caros, cuotas mensuales más elevadas para las familias ya endeudadas y mayores dificultades para las economías domésticas más frágiles. En Canarias, ese contexto financiero golpea sobre un terreno especialmente vulnerable en donde tres de cada diez personas se encontraban en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social.

Además, casi la mitad de la población del Archipiélago, el 49,8%, no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto, uno de los indicadores que mejor refleja la fragilidad económica de los hogares, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero, ¿dónde se concentra principalmente esa deuda? En la EFF, la vivienda sigue siendo el gran foco del endeudamiento de los hogares. La crisis habitacional ha tensionado el mercado y ha empujado los precios a máximos históricos, lo que mantiene a la compra de la vivienda habitual como el principal destino de la deuda familiar. A finales de 2024, este concepto representaba el 64,6% de toda la deuda de los hogares, aunque su peso se redujo en 1,3 puntos respecto a finales de 2022. Ese descenso se compensó, sobre todo, con el aumento de otras deudas pendientes, que ganaron un punto y alcanzaron el 18% del total. Por su parte, la deuda destinada a la compra de otras propiedades inmobiliarias apenas creció 0,2 puntos.