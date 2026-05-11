Los últimos pasajeros desembarcan del 'MV Hondius' y ponen rumbo al aeropuerto

Los últimos pasajeros desembarcan poco a poco del 'MV Hondius' sobre las 18:30 horas de este lunes.

Enfundados en EPIS azules y portando sus pertenencias dentro de una bolsa blanca, se les ha colocado en fila india para organizar su traslado terrestre junto a los efectivos de Sanidad Exterior hasta las guaguas de la UME, que les esperan desde hace casi dos horas para llevarlos hasta el aeropuerto de Tenerife Sur.

Una operativa que se ha retrasado debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la zona del puerto de Granadilla y que han provocado que el crucero, finalmente, haya tenido que atracar para facilitar las labores de evacuación y garantizar la seguridad.

Los aviones, listos en el aeropuerto

Al igual que ocurrió en la jornada del sábado, una vez que los pasajeros suban a las guaguas de la UME, tomarán rumbo al aeropuerto Tenerife Sur, donde ya esperan los dos aviones en los que viajarán hasta Países Bajos.