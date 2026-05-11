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Salvamento remolca a La Restinga un cayuco sin motor con 125 personas a bordo

La embarcación fue detectada por el radar SIVE a 17,6 kilómetros de la isla y remolcada hasta el puerto herreño

Salvamento rescata a 54 migrantes en Gran Canaria y va en ayuda de un cayuco en El Hierro

Salvamento rescata a 54 migrantes en Gran Canaria y va en ayuda de un cayuco en El Hierro / LP/DLP

EFE

La Salvamar Diphda de Salvamento Marítimo remolcó durante la noche hasta el puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, a un cayuco que había quedado sin motor con 125 personas de origen subsahariano a bordo.

Entre los ocupantes viajaban 116 hombres, tres mujeres y seis menores de edad, según la información facilitada por Salvamento Marítimo.

La embarcación fue detectada por el radar del SIVE a unos 17,6 kilómetros al sureste de El Hierro. Tras la localización, la Salvamar Diphda salió a su encuentro y procedió a remolcar el cayuco hasta el puerto herreño.

El desembarco se produjo a las 00:17 horas en La Restinga, donde los ocupantes fueron atendidos por el dispositivo de emergencia habitual.

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