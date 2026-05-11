La presidenta del Cabildo de Tenerife: "¿Exigir garantías para mi tierra y mi pueblo es alarmar?"

La crisis sanitaria y política abierta por el fondeo del MV Hondius en aguas de Tenerife escaló este lunes con una dura comparecencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que acusó al Gobierno de España de actuar "desde la imposición", al margen de las instituciones canarias y sin ofrecer garantías suficientes para la población de la Isla: "La gestión estuvo llena de soberbia, con muchas sombras y propia de las autocracias".

Dávila sostuvo que el Estado no fue "respetuoso, coordinado ni transparente" con el Gobierno de Canarias y censuró que las autoridades locales hayan tenido que afrontar la situación entre "preocupación, preguntas y alternativas", mientras los distintos ministerios implicados generaron "incertidumbre, desinformación y decisiones improvisadas".

"Mientras el pueblo tinerfeño ha vuelto a demostrar su solidaridad y serenidad, el Estado ha ido acumulando errores de gestión contracciones y ausencia de documentación clara que avale las decisiones", afirmó la presidenta de la corporación insular.

Malestar en un sector de CC

Dávila se convirtió ayer así en la portavoz oficial de un sector cada vez más mayoritario dentro de CC que es partidario de elevar el tono de la confrontación política con el Gobierno de Pedro Sánchez por cómo se ha gestionado la crisis sanitaria desde Moncloa.

Una actitud que contrasta con la prudencia, más diplomática, que destila el propio Gobierno de Clavijo, que pese a las críticas por el operativo puesto en funcionamiento en el puerto de Granadilla no rompe relaciones con el Ejecutivo de Sánchez, entre otras cuestiones, porque durante este último año de legislatura las Islas deben negociar con el Estado asuntos tan vitales como el ‘decreto Canarias’, el nuevo sistema de financiación autonómico o cómo repercute en el Archipiélago la condonación de la deuda a Cataluña.

"Nadie es capaz de confirmar que el contagio no fuera por ratas que estuvieran dentro del barco, nadie ha sido capaz de determinar cómo ha sido el contagio de las personas que fallecieron".

Respeto y explicaciones

Sin embargo, Dávila dio voz al sector más duro de CC: "Aquí vive un millón de tinerfeños, que merecen respeto y exigen explicaciones porque cada hora que pasa es un riesgo".

"¿Exigir garantías para mi tierra, mi pueblo, es alarmar?", añadió la presidenta de la corporación insular tinerfeña.

Es más, Dávila se apuntó a la teoría de las ratas que esgrimió el presidente Clavijo en la noche del sábado y que desde el Gobierno canario creen que el Estado usó para "ridiculizar" al jefe del Ejecutivo: "Nadie es capaz de confirmar que no fuera por ratas que estuvieran dentro del barco, nadie ha sido capaz de determinar cómo ha sido el contagio de las personas que fallecieron".