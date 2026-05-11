Hantavirus en Canarias: recta final para evacuar el crucero MV Hondius

Tras una intensa jornada de evacuaciones en el Muelle Ribera del Puerto Industrial de Granadilla de Abona en Tenerife parece que la pesadilla que vivieron los casi 150 pasajeros del crucero de lujo MV Hondius está a punto de llegar a su fin o, al menos, de cerrar el capítulo en costas canarias. Para la población local el riesgo de contraer hantavirus sigue siendo bajo, sostiene el Ministerio de Sanidad. Lo que sí se ha contagiado ya a entre los vecinos de la Isla es ese sentimiento de angustia y desesperación. La primera noticia saltó hace justo una semana y desde entonces el ritmo de la información ha sido frenético. En medio, ha estallado una crisis institucional entre administraciones. El presidente canario Fernando Clavijo, afeó a los ministros la falta de comunicación desde el primer minuto. El Gobierno central asumió en exclusiva el control y terminó ejecutando el operativo, sin informar sobre los detalles del plan, según la Administración canaria.

Para completar la repatriación, solo falta que despeguen dos vuelos: uno ‘escoba’ procedente de Países Bajos que recogerá a todos los de las nacionalidades que se hayan quedado colgadas y un segundo avión australiano, en el que además viajará un neozelandés junto a otros originarios de regiones asiáticas. Este último chárter, que se espera que sea el más rezagado, debe estar preparado en la pista del Aeropuerto Tenerife Sur - Reina Sofía a las 19:00 horas de hoy. Será entonces cuando se dé por finalizada la operación desembarque. Eso sí, el buque no podrá partir hacia Países Bajos -país de bandera y encargado de la desinfección y desratización del mismo- sin que antes se desarrollen dos maniobras fundamentales: repostaje y avituallamiento. Ambas -previsiblemente- se realizan a lo largo de la mañana para aprovechar uno de los pocos momentos sin traslados en casi 36 horas.

Guardia Civil

Autoridades de 23 países y organismos internacionales lograron confeccionar, bajo la batuta del Ejecutivo español y en apenas unos días, un dispositivo inédito para desalojar el MV Hondius. Durante las jornadas previas a la llegada del buque, los representantes estatales reiteraron hasta la saciedad que se había cuidado hasta el más mínimo detalle, pero no fue suficiente con eso: ayer tuvieron que demostrar que habían diseñado la hoja de ruta perfecta para sacar, en menos de dos días, a más de un centenar de personas, entre pasajeros y tripulantes. Durante las primeras horas de la mañana e, incluso, hasta bien entrada la tarde parecía que lo habían conseguido: los controles del equipo de Sanidad Exterior aseguraban que todos los pasajeros seguían asintomáticos y los desembarcos se fueron produciendo de manera escalonada y sin incidencias. Sin embargo, cuando ya pasaban las 17:00 horas, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció en X -antiguo Twitter- que uno de los cinco pasajeros franceses repatriados desde Tenerife había presentado síntomas compatibles con hantavirus justo tras su llegada al Hospital Bichat de París, donde pasan cuarentena durante 72 horas.

El pasajero presentó síntomas durante el vuelo de repatriación, por lo que el grupo al completo fue puesto en «inmediato y estricto» aislamiento hasta nuevo aviso. «Está recibiendo atención médica y se le realizarán pruebas y una evaluación de salud», detalló el primer ministro. Aunque de momento no se ha confirmado que sea un caso positivo, la noticia trasladada desde París ha vuelto a generar cierta inquietud sobre un operativo que apuntaba a cerrar su primera jornada sin mayores complicaciones. La ministra de Sanidad, Mónica García, entendía que era algo que podía ser previsible. «Lo que toca ahora es seguir los protocolos», añadió.

Los franceses fueron evacuados en segundo lugar, inmediatamente después de los 14 compatriotas españoles. La guagua burbuja de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trasladaba a este grupo fue la primera que salió del muelle totalmente cubierta por unas cortinas, a diferencia de las que llevaban, por ejemplo, a los viajeros británicos, que iban incluso saludando a los medios de comunicación que se encontraban en la zona. En los primeros metros del recorrido por carretera, también se pudo ver a varios pasajeros quitándose la mascarilla o sacando fotografías con su móvil, dos conductas inapropiadas que ponían en riesgo su propia integridad física y la del resto.

Las mejores imágenes del desembarco del MV Hondius en el Puerto de Granadilla / Andrés Gutiérrez

En esta línea, el Ministerio de Sanidad informó de que 94 de las 152 personas a bordo ya han desembarcado. Fuera ya del barco se encuentran los pasajeros españoles, franceses, neerlandeses, británicos, canadienses, irlandeses, turcos y estadounidenses cuyos vuelos habían sufrido retrasos, además de seis australianos y otras 23 personas de distintas nacionalidades que serán trasladadas a Países Bajos. Para hoy queda pendiente la salida de un total de 29 pasajeros: los seis australianos y las otras 23 personas de diferentes nacionalidades que viajarán también hacia Países Bajos. En el crucero solo permanecerán 34 tripulantes, encargados de conducir la nave hasta su destino final.

Los evacuados solo pueden llevar con ellos un bolso sellado con la documentación, el teléfono móvil y algunos enseres imprescindibles. El resto de maletas, así como el cuerpo de uno de los tres fallecidos, continúan en el barco hasta Países Bajos. Esta es la cronología de una intensa jornada en Granadilla.

05:40

Llegada. La esperada -y polémica- llegada del buque se produjo, como estaba previsto, sobre las 05:40 de la madrugada de ayer. Las horas previas estuvieron marcadas por la incertidumbre, el desconcierto y los rifirrafes políticos. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, anunció el sábado al borde de la medianoche -seis horas antes de que llegara el crucero infectado con hantavirus a Tenerife- que el operativo no contaba con su autorización y prohibía la entrada del crucero en el puerto. El Estado respondió una hora después: el Ministerio de Fomento impuso la acogida del barco, «ya sea mediante fondeo o atraque». La negativa de Clavijo se produjo como consecuencia de un cambio en los planes iniciales pactados entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario que terminó prolongando la tarde-noche de hoy la estancia del barco junto a las costas canarias.

07:30

Exámenes al pasaje. Con la primera luz del día, un equipo de profesionales de Sanidad Exterior entró al buque para corroborar que todos los pasajeros que iban a ser evacuados seguían siendo asintomáticos. La ministra Mónica García trasladó apenas una hora más tarde que, efectivamente, la situación en el interior seguía siendo la misma: «ningún pasajero presentaba síntomas compatibles».

La llegada de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius a la base aérea madrileña de Torrejón, en imágenes / Moncloa

09:50

Salen los 14 españoles. Uno de los momentos más esperados de la jornada se produjo antes de las 10:00. La puerta del barco, que hasta pocos minutos antes del inicio de la evacuación era visible desde el muelle, dejó de verse porque el barco dio un giro de 180 grados. Aunque fueron pocos los detalles que transcendieron sobre esos primeros movimientos, sí que se pudo observar cómo fue el traslado a puerto: en falúas y en grupos reducidos. Tras ese primer desplazamiento tocaron tierra firme, pero no por mucho tiempo; solo para subir a las guaguas rojas -apodadas vehículos burbujas- de la UME. Completado el trayecto por mar y recorridos los kilómetros hasta el aeropuerto por tierra, solo restaba la travesía aérea. En pista, listo para el despegue, les esperaba un avión militar que los llevó hasta el hospital madrileño Gómez Ulla, donde quedaron en cuarentena. Aún está por determinar cuál es el día cero.

10:50

El turno de los franceses. Una hora después de esa primera evacuación, salieron los franceses. El procedimiento fue el mismo: recorrido en embarcaciones pequeñas hasta el muelle y, una vez allí, directos al vehículo burbuja.

12:30

Evacúan los canadienses y despegan los españoles. La ministra García compareció al mediodía para confirmar que el vuelo español ya había despegado hacia la capital. Mientras informaba de los últimos detalles, la embarcación con los cuatro pasajeros canadienses pasaba por detrás.

15:44

Llegada al Gómez Ulla. Los 14 pasajeros españoles del buque llegaron antes de las 16:00 -hora canaria- al Gómez Ulla, donde empiezan un periodo de cuarentena obligatorio en una planta de aislamiento. Escoltados por un furgón de la Policía Nacional y varios agentes en motocicleta, entraron en dos guaguas blancas al del centro hospitalario de Defensa, también custodiado por un buen número de agentes desde una hora antes de su llegada.

16:30

Desembarcan los británicos. Más tarde, ya en Tenerife, los 19 viajeros procedentes de Gran Bretaña, el grupo más numeroso por nacionalidad, salieron del barco en cuarto lugar, ya entrada la tarde.

21:00

Despegan los estadounidenses. El traslado de los 17 norteamericanos se hizo de rogar, pero finalmente llegó sobre las 21:00 horas. Este desembarque, el último del día, estaba previsto para las 19:00, pero tuvo que retrasarse. En el bote que los sacó del crucero se les pudo ver usando trajes protectores azules y mascarillas, como ocurrió con el resto del pasaje evacuado.

21:10

La ministra hace balance. Durante la última reunión de la jornada, la máxima responsable de la gestión sanitaria en España destacó que la operación había culminado con éxito el primer día. «Hemos trabajado fenomenal», afirmó. Aunque los representantes del Gobierno regional estaban invitados a ver cómo se desarrollaba la operación, nadie asistió, según lamentó. De hecho, el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, fue casi la única representación de la Administración autonómica en todo el dispositivo. El coordinador del sistema sanitario público canario estuvo supervisando la labor realizada por los técnicos de Salud Pública, además de estar pendiente por si ocurriera alguna incidencia. El presidente de Canarias Fernando Clavijo no apareció en todo el día. Tampoco se vio en la dársena de Granadilla a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ni al alcalde del municipio, José Domingo Regalado, quien junto a Clavijo, estuvo en la noche del sábado para mostrar su descontento con la manera de proceder del Ejecutivo central en el desembarco del crucero.