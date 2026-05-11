Fetén Fetén conquista el Auditorio de Tenerife con su fusión de tradición clásica y ritmos populares

El dúo Fetén Fetén, formado por Jorge Arribas y Diego Galaz, lleva más de una década demostrando que la música popular puede dialogar con la tradición clásica sin perder su esencia. Su proyecto sinfónico es una de las propuestas más ambiciosas, que mezcla instrumentos insólitos, ritmos tradicionales y el sonido envolvente de una orquesta. Esta dupla llega al Auditorio de Tenerife y ofrecerá junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife dirigida por Ane Legarreta, este martes 12 de mayo, un concierto extraordinario en familia (19:00 horas) y, el miércoles día 13, conciertos para escolares de la Isla.

El proyecto Fetén Sinfónico tiene sus raíces en el mismo origen del grupo, nacido en 2009 en Aranjuez. Aunque son un dúo, siempre han trabajado rodeados de otros músicos y timbres. "Cuando compones algo y lo escuchas en manos de otros intérpretes, con otras sonoridades, la música gana en riqueza", explica Jorge Arribas, quien destaca la apertura constante desde sus primeros discos, cuando ya incorporaban colaboraciones de viento, cuerda o chelo. No obstante, el salto definitivo al universo sinfónico llegó en 2013, cuando el proyecto tomó forma junto a la Orquesta Sinfónica de Burgos. Lo que en un principio fue una colaboración puntual terminó convirtiéndose en una línea de trabajo estable. Dos años después, la propuesta se consolidó con una semana de conciertos didácticos y una actuación en la sala sinfónica del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Desde entonces, el proyecto no ha hecho más que crecer y viajar por diferentes escenarios.

Repertorio cambiente

Sin embargo, el proceso de llevar sus composiciones al formato orquestal no ha sido algo inmediato. Requiere un trabajo minucioso de adaptación y arreglo en el que han participado nombres como Miguel Malla, Ignacio Cantalejo o Pascual Piqueras. Cada pieza se reinterpreta, se expande y adquiere nuevas dimensiones porque, tal y como explica Arribas, "en vez de una colaboración puntual, queríamos construir algo con recorrido". Esa ambición se traduce en un repertorio en constante evolución. De hecho, el grupo sigue incorporando nuevas piezas para sus próximas actuaciones internacionales, como la prevista el 13 de junio en Núremberg.

El resultado es una lectura contemporánea de la música tradicional. Ritmos profundamente arraigados en la cultura popular, como jotas, valses, boleros o pasodobles, se transforman al pasar por el filtro sinfónico y, sin perder su carácter cercano, adquieren una densidad sonora que los sitúa en un nuevo contexto.

Del rock a lo sinfónico

De este modo, uno de los aspectos más llamativos del proyecto de Fetén Fetén es su capacidad para moverse entre universos aparentemente opuestos. Por un lado, Jorge Arribas y Diego Galaz mantienen su faceta más ligada al rock y a los grandes escenarios, donde actúan junto a artistas como Fito & Fitipaldis. De otra parte, se adentran en auditorios y teatros con esta otra propuesta sinfónica que exige una escucha más atenta. Arribas reconoce que no es lo mismo tocar ante 16.000 personas en un concierto de rock que en un teatro, donde la gente "está escuchando con atención, y es otra forma de vivir la música".

En este sentido, el componente didáctico es fundamental en el proyecto sinfónico de Fetén Fetén puesto que no se trata solo de ofrecer conciertos, sino de acercar la música a nuevos públicos, especialmente a los más pequeños, y por eso los conciertos escolares forman una parte esencial de la propuesta. El dúo introduce cada pieza, explica su origen y contextualiza los ritmos porque, indica Arribas, "queremos que entiendan que la música popular nace de vivencias, de experiencias y de la vida cotidiana".

Conexión con el público

El músico afirma que la conexión con el público suele ser inmediata e, incluso cuando los niños no han escuchado antes una jota o un pasodoble, reconocen sus patrones y los asimilan con rapidez. "Son ritmos ancestrales que están en nuestra cultura", señala. No obstante, esta propuesta va un paso más allá, puesto que el dúo introduce instrumentos poco convencionales como elemento sorpresa. Así, sobre el escenario del Auditorio de Tenerife se podrán escuchar serruchos, sillas de camping o escobas. Pero este no es solo un recurso escénico, sino una forma de demostrar que la música puede surgir de cualquier objeto.

Algunos de estos instrumentos llegan de la experimentación personal de Arribas y Galaz mientras que otros son regalos de amigos músicos que comparten su misma inquietud creativa. El resultado es un universo sonoro único, donde conviven la tradición y la invención a través, por ejemplo, de una gaita hecha con una bolsa de vino, una flauta construida a partir de una escoba o un serrucho convertido en instrumento melódico. Cuentan los músicos que, incluso fuera del escenario, estos objetos generan situaciones curiosas puesto que en los aeropuertos no es raro que tengan que explicar, e incluso demostrar, que sus instrumentos no son lo que parecen. "Alguna vez nos han pedido que toquemos algo para comprobarlo", cuenta Arribas.

En familia

Fetén Fetén destaca la capacidad de su proyecto sinfónico para conectar con públicos de todas las edades. Esa vocación familiar se refleja especialmente en los conciertos extraordinarios, concebidos como una experiencia compartida. "Es una oportunidad para disfrutar juntos de la música y la cultura", señala Arribas, quien habla de los teatros y auditorios como espacios en los que la tradición se transmite de forma natural, sin solemnidad, a través del disfrute.