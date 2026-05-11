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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

María Corina Machado califica de "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

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  1. Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
  2. El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días
  3. Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
  4. El médico grave con hantavirus que iba a ser evacuado al Hospital de La Candelaria vuela hacia Países Bajos
  5. La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
  6. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, sobre la llegada del 'MV Hondius' afectado por hantavirus: 'Estamos todos coordinados para que el barco esté aquí lo menos posible, entre 24 y 36 horas
  7. Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
  8. Fernando Clavijo sobre el barco con hantavirus: 'El crucero no atracará en Canarias, solo fondeará y la evacuación será con una lancha

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