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Tenerife prepara el desembarco del MV Hondius con apoyo sanitario de la Unión Europea

Bruselas envía una ambulancia aérea de Noruega a Tenerife a tras la solicitud del Gobierno de España

Sanidad Exterior ya examina a los pasajeros del MV Hondius afectado por un brote de hantavirus

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Andrés Gutiérrez

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

La Unión Europea (UE) ha enviado a Tenerife una ambulancia aérea procedente de Noruega para apoyar el operativo relacionado con el crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus. El buque llegó esta madrugada de domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife, y está previsto que en las próximas horas comience el desembarco del pasaje.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, informó este domingo de la movilización de este recurso sanitario. Según explicó, el envío se produce después de que España solicitara ayuda en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

La responsable comunitaria señaló que una ambulancia aérea de rescEU ha sido enviada desde Noruega a Tenerife para hacer frente a la situación provocada por el hantavirus a bordo del MS Hondius.

Un oficial de la UE se desplaza a Tenerife

La Comisión Europea también ha desplazado a un oficial a Tenerife para facilitar la coordinación del operativo en el puerto de Granadilla de Abona, en el sur de la isla.

Lahbib indicó que la Unión Europea sigue recibiendo ofertas de vuelos de evacuación por parte de Estados miembros. Además, añadió que se mantiene disponible capacidad adicional europea por si fuera necesario activar más recursos durante la operación.

La comisaria aseguró que Bruselas continúa coordinándose con los Estados miembros, los Estados participantes y otros socios para apoyar las evacuaciones y prestar más ayuda si la situación lo requiere.

El Hondius llegó estamadrugada a Granadilla

El crucero entró en el entorno de Granadilla sobre las 5.00 horas de la mañana, hora canaria. La previsión es que, una vez fondeado y con luz del día, se active la operativa para el desembarco de los pasajeros.

El dispositivo contempla el traslado del pasaje al aeropuerto Tenerife Sur, que se encuentra a unos 10 kilómetros del puerto de Granadilla. La operación se desarrollará bajo supervisión sanitaria y con medidas específicas para gestionar la situación derivada del brote detectado a bordo.

Desembarco y traslado al aeropuerto

El procedimiento previsto pasa por organizar la salida de los pasajeros del buque y su traslado posterior al aeropuerto Tenerife Sur. La intervención se produce después de la llegada del crucero a la isla y del despliegue de medios europeos solicitados por España.

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El apoyo de la ambulancia aérea de Noruega se suma a los recursos previstos para atender cualquier necesidad sanitaria que pueda surgir durante el desembarco o en el proceso de evacuación.

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