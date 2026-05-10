El sonido urbano del Archipiélago conquista Madrid con el festival Canarias tiene el flow

Canarias tiene el flow es mucho más que un festival de música urbana. Su primera edición se ha configurado como un punto de encuentro y una plataforma promocional para los artistas de la escena actual canaria. La primera edición de esta iniciativa –que se celebra el jueves 14 de mayo en la madrileña Sala La Riviera– llega a la capital de España con el objetivo de convertirse en la banda sonora de las nuevas generaciones. Pero no solo de los jóvenes canarios, sino de todo el territorio nacional, puesto que está invitado el público de todo el país para disfrutar del acento y del talento de Canarias. El Archipiélago desembarca de este modo en la capital española como antesala de la celebración de su día grande, el 30 de mayo.

Más allá del incombustible Quevedo, el nuevo sonido de las Islas, el sonido urbano y de fusión de estilos, pasa por nombres como La Pantera, Juseph, Ale Acosta o Silvia Rodríguez. Y todos ellos estarán presentes en este concierto que pretende demostrar por qué la actitud de estos artistas ha sido capaz de traspasar fronteras. También las internacionales.

Más allá de la insularidad

El sonido que se está creando en Canarias presume de fusiones casi imposibles que destruyen las barreras del estilo, por lo que lo urbano, el pop, el folk y hasta el rock se deja contaminar por otros sonidos que llegan a millones de oyentes en todo el mundo. En mitad de esta escena, la primera edición de Canarias tiene el flow –para la que prácticamente ya se han agotado todas las entradas– se ha propuesto reunir a los grandes exponentes de una nueva escena urbana canaria que ha demostrado que no tiene complejos, que salva la insularidad a golpe de canciones y que disfruta del cariño y las ganas de miles de seguidores. Don Patricio, Sara Socas, Daniela Garsal, Ventura o Los Blody –a falta de desvelar algunas sorpresas que aún se tiene guardada la organización– proceden de diferentes rincones de Canarias y sobre el escenario mostrarán un carácter musical único. Por momentos parece que lo único que les une es el acento. Sin embargo, en todos ellos se nota el orgullo de pertenecer a una tierra de la que emana el talento y por eso en muchos casos han hecho de las formas del español de Canarias y de las tradiciones del Archipiélago su universo musical. Con esta potente combinación han sido capaces de convertirse en tendencia y referente en las plataformas musicales y cuentan con millones de reproducciones en todo el mundo.

La música hecha en Canarias atraviesa un momento histórico y por eso Canarias tiene el flow llega ahora a la capital española con el objetivo de convertirse en una cita ineludible en el calendario de festivales de la primavera. Tal y como indica la organización de la cita, esta iniciativa pretende ofrecer una gran fiesta de los ritmos urbanos pero con un carácter más cercano al de un espectáculo de televisión que al de un concierto en formato tradicional. Es por esa razón, precisamente, que el festival del 14 de mayo estará conducido por los presentadores Eloísa González y Karin Herrero.

Documental

Sin embargo, no solo los asistentes al concierto –cerca de dos mil personas– podrán disfrutar del talento canario, ya que el flow también traspasará las pantallas de la televisión a través de una miniserie documental de dos episodios que estará disponible en exclusiva en la plataforma digital de Radio Televisión Canaria (RTVC), CanariasPlay. Con el mismo nombre del festival, la serie –estructurada en dos entregas, tituladas Cara A y Cara B a modo de homenaje y símbolo musical– ofrecerá una mirada íntima al fenómeno que está revolucionando la escena cultural del Archipiélago y la industria musical en España. A través de diferentes testimonios, narración de los procesos creativos y experiencias personales, el documental retrata el impacto de una generación de artistas canarios que ha logrado conectar con audiencias globales sin perder su identidad e incluso ir más allá, al exportar la identidad canaria como elemento diferenciador sin perder la esencia urbana y contemporánea.

Canarias tiene el flow es una iniciativa impulsada con colaboración público-privada y trata de proyectar el talento musical del Archipiélago hacia nuevos públicos, así como consolidar una identidad propia para la escena contemporánea surgida en las Islas. El director de este novedoso formato, Santi Gutiérrez, explica que de este modo «Canarias exporta su sonido y hace historia al ser la primera y única comunidad autónoma en desarrollar una marca y una estrategia para proteger y proyectar su producto musical y a sus artistas». «Vamos a hacer un regalo en el mes de mayo a esta ciudad que siempre nos ha recibido a los canarios con los brazos abiertos», adelanta el promotor.

Celebración

Esta primera edición de Canarias tiene el flow nace con la voluntad de dar visibilidad a un fenómeno musical que se encuentra al alza y que busca reforzar y proteger una identidad musical única, y a los artistas que lo hacen posible. El escenario de la Sala La Riviera se convertirá de este modo en el escaparate de una generación de músicos que está llevando la escena canaria mucho más allá del Archipiélago.

Canarias tiene el flow se convierte, de este modo, en un sello de denominación de origen del nuevo sonido canario. Impulsado por el Gobierno de Canarias con el patrocinio de CanariasPlay, Binter, Cajasiete, Arehucas y Clipper, y con la colaboración de La Casa de Canarias en Madrid, este festival da un paso firme en favor de la internacionalización de la música actual del Archipiélago y defiende que los artistas insulares no entienden de fronteras. Celebra las oportunidades que se presentan en la actualidad para los talentosos creadores canarios, una comunidad artística en plena expansión y con una identidad cada vez más reconocible dentro y fuera de España.