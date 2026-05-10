Salvamento Marítimo rescata a más de 100 migrantes en un cayuco "abarrotado" cerca de Tenerife
La embarcación ha sido conducida hasta el Puerto de los Cristianos, en el sur de la isla, por la salvamar Alpheratz y después por la Menkalinan
Salvamento Marítimo han desembarcado este domingo en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, más de 100 inmigrantes que viajaban en un cayuco "abarrotado".
La embarcación ha sido escoltada por la salvamar Alpheratz y después por la Menkalinan para asegurar su llegada al muelle, tras ser localizado a unos tres kilómetros de la playa de Las Galletas.
Neumática semisumergida en el Atlántico
Por otro lado, la salvamar Al Nair ha rescatado este domingo a 55 inmigrantes que viajaban en una neumática que se encontraba parada y semisumergida en aguas del Atlántico y los está trasladando al puerto de Arrecife, en Lanzarote, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.
El avión Sasemar 103, que localizó a la zódiac sobre las 13.00 horas (hora canaria), avistó que uno de los balones estaba semidesinflado, además de que no se movía y que estaba semisumergida, si bien comunicó que no había personas en el agua y que sus ocupantes se encontraban calmados y la neumática permanecía estable, han señalado las fuentes.
El Centro de Salvamento de Las Palmas movilizó entonces a la salvamar Al Nair, que llegó minutos después de las 14.00 horas (hora canaria) al encuentro de la neumática y procedió al auxilio de los inmigrantes, que estaban en aparente buen estado de salud, han indicado las fuentes.
Traslado a Puerto Naos, en Arrecife
La salvamar Al Nair está previsto que llegue al puerto de Arrecife sobre las 18.00 horas (hora canaria) y lleva a remolque la neumática, por lo que su navegación es más lenta, según han precisado las fuentes de Salvamento.
- Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
- El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días
- Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
- El médico grave con hantavirus que iba a ser evacuado al Hospital de La Candelaria vuela hacia Países Bajos
- La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
- Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, sobre la llegada del 'MV Hondius' afectado por hantavirus: 'Estamos todos coordinados para que el barco esté aquí lo menos posible, entre 24 y 36 horas
- Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
- Fernando Clavijo sobre el barco con hantavirus: 'El crucero no atracará en Canarias, solo fondeará y la evacuación será con una lancha