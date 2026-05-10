¿Quién es en realidad el papa León XIV? Conoce todo sobre el pontífice que visitará Canarias en un mes

El papa León XIV cumplió este viernes su primer año de pontificado, que se ha caracterizado por su defensa de los migrantes, la justicia social y el diálogo entre países. Y que además ha tenido una gran proyección a nivel internacional. Más ahora con su visita a España. Y en concreto, a Canarias los próximos días 11 y 12 de junio. Sin embargo, su manera de concebir el mundo y la iglesia no ha terminado por contentar a todas las personas por igual. De hecho, lo ha llevado a situarse en varias ocasiones en medio de tensiones políticas.

Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado en los últimos meses varios choques públicos con él debido a sus diferencias en cuestiones como la inmigración, los conflictos internacionales o la pena de muerte. Estas discrepancias las ha manifestado de diversas formas, desde la publicación de una imagen en la que se presenta a sí mismo como Jesucristo hasta la más reciente: una acusación pública sobre un supuesto apoyo del papa a la posesión de armas nucleares por parte de Irán.

A ello, León XIV respondió que, si alguien desea criticarle por anunciar el Evangelio y defender la paz, debe hacerlo con la verdad. La tensión entre ambas autoridades ha adquirido tanta repercusión que incluso el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajó el pasado jueves al Vaticano para tratar de rebajar el deterioro de las relaciones entre Washington y la Santa Sede.

¿Quién es León XIV?

Aunque ha sido un año movidito, de adaptación, pocos cambios y con alguna que otra polémica, la incertidumbre sobre quién es en realidad el papa León XIV aún persiste en parte de la sociedad. Bajo el nombre de Robert Francis Prevost, nació en 1955 en Chicago. Se crió en el seno de una familia con raíces migrantes y de ascendencia europea —procedente de Italia, Francia y España— y cursó estudios en universidades de diferentes países. Prevost no solo centró su formación en la Teología, sino también en otras disciplinas como Matemáticas, Filosofía y Derecho Canónico.

Debutó como el primer papa estadounidense y peruano, una nacionalidad que adquirió tras varias décadas viviendo en Perú como misionero. Y allí desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral y, años después, fue nombrado obispo de Chiclayo, cargo que ocupó hasta 2023. Su gran proyección dentro de la Iglesia llegó cuando el papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos, es decir, el máximo encargado de proponer, asesorar y coordinar el ministerio episcopal en la Iglesia católica a nivel mundial.

"Como puede apreciarse, ha vivido una vida de amplio recorrido, en la que habrán abundado los encuentros personales, las experiencias de todo tipo y los momentos para la oración y la reflexión", señala el doctor en Teología José Manuel Castro. "Sin duda, ha sabido traducir todo ello en aprendizajes siempre provechosos, y ahora más en su ministerio apostólico", añade.

Una biografía más personal

Pero más allá de los datos bibliográficos, aún hay gente que desconoce desde una perspectiva más personal cómo es el papa León XIV. Según Castro, también profesor en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (Istic) en Gran Canaria, quienes han mantenido un trato cercano con él lo describen como “afable, reservado y moderado". Para el teólogo, León XIV es —en cierto modo— fácil de definir. "Procede de las periferias, es portador de la experiencia misionera y fiel a la tradición y al espíritu de San Agustín, además de que siempre trata de centrar el amor a los pobres", señala.

Juan Pedro Rivero, profesor del Istic en Tenerife, también lo tiene más o menos claro. Según explica, es un papa de perfil sereno, doctrinalmente enraizado y pastoralmente atento a los grandes desafíos contemporáneos. Y a su juicio, encasillarlo en categorías simples como conservador o progresista no resulta sencillo.

"Su lenguaje se mueve más bien en la lógica de la comunión, la misión y la responsabilidad social", concreta. Y agrega que en sus discursos aparece como un pontífice que "quiere situar a Cristo en el centro, cuidar la unidad de la Iglesia y dialogar con el mundo actual sin renunciar a la verdad ni a la justicia".

Sintonía con el legado del papa Francisco

Ambos teólogos coinciden en que existe cierta sintonía entre el pontificado de León XIV y el legado del papa Francisco I. Pero con matices. Rivero indica que el actual papa recoge explícitamente el camino abierto por el Concilio Vaticano II y actualizado por Francisco. Especialmente en la sinodalidad —es decir, el estilo de vida y misión de la Iglesia católica—, el cuidado de las personas vulnerables y el diálogo con el mundo. "Sin embargo, añade un acento propio al vincular su nombre con León XIII, la doctrina social de la Iglesia y los nuevos desafíos de la inteligencia artificial, el trabajo y la dignidad humana", menciona.

Y es que desde su llegada, la Iglesia Católica no ha experimentado cambios bruscos. Al menos según los expertos. "Francisco insistió mucho en la cultura del encuentro, las periferias, la sinodalidad y la misericordia y León XIV mantiene esos elementos, pero con un tono más sistemático a la cuestión social", detalla. En concreto, en lo que se refiere a la paz, la justicia, la verdad, la libertad religiosa y el bien común. "No veo una ruptura entre ambos pontificados, sino una continuidad ordenada con rasgos propios", subraya. Aun así, advierte que no hay que interpretar su pontificado únicamente como continuidad o ruptura con Francisco.

Diferencias personales

Es algo en lo que coincide Castro, que confiesa que en lo personal observa ciertas diferencias. "Vemos similitudes en cuanto al impulso de la sinodalidad, pero son personalidades distintas", detalla. Y explica que mientras Francisco se caracterizó por ser un papa atrevido en sus pronunciamientos, León XIV es más discreto.

Por otro lado, y como muestra de esa continuidad con el legado de Francisco, está la visita León XIV a Canarias. "Era un deseo y un compromiso del papa Francisco, que se vio truncado por su fallecimiento, y León XIV lo asume y reitera las palabras sobre el desafío de las migraciones en el mundo contemporáneo", comenta.

Migración

Desde el inicio de su pontificado, la migración ha ocupado un lugar especial en el discurso de León XIV. "Solo hay que remontarse a su primera exhortación apostólica, Dilexi te, donde menciona que cada migrante rechazado es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad", señala Castro.

Rivero, por su parte, explica que León XIV no aborda la migración exclusivamente como un problema político o administrativo, sino como una cuestión humana, social y moral. "Ante los refugiados y migrantes, el papa propone trabajar desde la reconciliación y la esperanza, y contraponer a la globalización de la impotencia una cultura de reconciliación", concreta. Además, insiste en qué esa perspectiva se relaciona directamente con Canarias, donde la migración exige una mirada humanitaria, responsabilidad institucional y cohesión social.

Visita del papa a Canarias

De hecho, este es uno de los motivos por los que la visita del papa León XIV a Canarias se centrará, precisamente, en la realidad de las personas migrantes y de quienes las atienden cuando llegan a las costas de las Islas. Su primera parada en Gran Canaria será el puerto de Arguineguín, símbolo de la crisis migratoria en la ruta atlántica, donde se mantendrá un encuentro con personas de origen migrante.

Y en Tenerife también dedicará gran parte de su agenda a esta cuestión. Tras aterrizar en el aeropuerto de Los Rodeos se trasladará al centro de acogida de Las Raíces, donde está previsto un encuentro con personas migrantes y trabajadores del dispositivo. Luego, durante su siguiente parada, en la plaza del Cristo de La Laguna, participará en un acto con entidades vinculadas a la atención a migrantes.

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En general, León XIV promueve una Iglesia centrada en Cristo, sinodal, misionera y socialmente comprometida. Defiende valores como la paz, la justicia, la verdad, la fraternidad, la dignidad humana, la unidad, la esperanza y el servicio. Y aunque su primer año no ha estado exento de polémica, Rivero recuerda que todo pontificado genera debate. "Sobre todo cuando se intenta leer desde etiquetas ideológicas", concluye.