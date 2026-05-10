La Inteligencia Artificial podría destruir hasta 105.000 empleos en Canarias en una década

La Inteligencia Artificial (IA), esa que muchos todavía solo utilizan para preguntarle dudas del día a día, está llamada a cambiar la forma en la que trabajamos. A medida que esta nueva tecnología se va a integrando en los procesos laborales y transforma el modo en el que se desarrollan las tareas de muchos puestos de trabajo, los profesionales que hasta ahora se dedicaban a ellas ven correr el riesgo de que acabe desapareciendo. Y el riesgo es real. El primer gran informe que analiza el impacto que la IA tendrá en el mercado laboral español estima que en el Archipiélago en los próximos diez años pueden destruirse entre 78.000 y 105.000 empleos. Y esto solo si sucede uno de los escenarios menos pesimistas.

En toda España, el estudio elaborado por Funcas –un think-tank dedicado a la investigación económica y social– prevé que puedan llegar a desaparecer entre 1,7 y 2,3 millones de puestos que en estos momentos están ocupados. De ahí se desprende que si Canarias aglutina el 4,6% del total del empleo del país –de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)– la incidencia en el Archipiélago sea de entre 78.000 y 105.000 empleos, un 10% de todo el empleo de las Islas.

Pero el estudio, a cargo del catedrático de Economía de la UGR y director del Área Financiera y Digitalización de Funcas, Francisco Rodríguez, no dibuja un escenario totalmente negro. La implementación de la IA acabará creando nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos de una tipología que ni siquiera se intuye en estos momentos. El experto estima que en ese mismo periodo de diez años, esta nueva tecnología puede crear 1,6 millones de puestos de trabajo en toda España. Así, también se desprende, que si se generaran de manera equitativa al reparto que ahora existe en el mercado laboral nacional –que no tendría que ser así porque el volumen en una y otra región puede variar en función de su modelo económico– el Archipiélago podría ganar 73.000 empleos.

Saldo negativo

En cualquier caso, tanto a nivel nacional como regional y en todos los escenarios dibujados a través de este estudio, el saldo entre los puestos de trabajo que se destruyen y los que se crean es negativo. Es decir, aunque generará oportunidades profesionales, la IA acabará con muchas de las ocupaciones que hoy en día están plenamente extendidas.

Pero, ¿qué actividades son las más expuestas a poder desaparecer por la Inteligencia Artificial? Programadores, atención al cliente, analistas de mercado y agentes de ventas son algunas de las profesiones más vulnerables, pero mientras en el sector tecnológico la penetración de la IA alcanza casi el 60%, en el sector servicios apenas llega a un 25%. Por lo tanto, la economía española –y, por ende, la canaria– no es especialmente sensible al riesgo de automatización que trae aparejado la IA, por el importante peso que tienen sectores como el turismo y la hostelería. Pero una vez se adopte esta tecnología no todo el impacto será negativo. El estudio también añade que entre 2,8 y 3,5 millones de trabajadores mejorarán su productividad gracias a ella, con una especial incidencia en el sector servicios.

«La IA más que una destrucción objetiva de trabajo lo que va a hacer es a modificar», sostiene el econov mista y director de Consultoría y Gestión Comercial de Corporación 5, José Miguel González. Y añade que en el caso de Canarias «tendrá repercusión en las funciones de producción intensiva de trabajo, pero aquí hay muchos servicios de mercado que atienden a personas y ahí no serán sustituidos, sino que los va a modificar».

Nueva amenaza

Identificar las nuevas tecnologías como una amenaza para el trabajo humano ha sido una situación que se ha ido produciendo de manera reiterada a lo largo de la historia. Pero el paso de las décadas también ha ido demostrando que el valor añadido que aporta el ser humano «nunca va a poder ser del todo sustituido», asegura González. «Las innovaciones nos ahorran trabajo y nos permiten tener más tiempo, pero históricamente también hay siempre mayores niveles de empleo», detalla.

Pero, sí insiste en que «tampoco hay que engañar a la gente». Si no te preparas para tener estas nuevas competencias que requerirá el uso de la IA será complicado mantenerse en el mercado laboral, tal y como ha pasado ya, por ejemplo, con la alfabetización informática.

Sobre cómo podría afectar este proceso en una región en la que ya existe una elevada tasa de desempleo estructural, González incide en el envejecimiento de los trabajadores en Canarias por la dinámica demográfica. «Gran parte de ese desempleo son mayores de 52 años y ahí la actualización de conocimientos es, incluso, más complicado de llevar a cabo», considera. Pero asegura que la formación será la única vía y que ahora lo que toca es aprender estas competencias. «Los de mayor edad tendrán que hacerlo con más insistencia porque pueden verse expulsados, como estamos viendo ya», concluye.