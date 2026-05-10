Evacuación del crucero con hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife: los españoles están de camino al aeropuerto
La Unidad Militar de Emergencias traslada a los viajeros nacionales del barco a Tenerife Sur para su posterior evacuación a Madrid
Claudia Morín
Los pasajeros españoles del crucero de lujo 'MV Hondius' están, por fin, a unos 10 minutos del Aeropuerto Tenerife Sur. La primera guagua de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con evacuados salió sobre las 10:00 horas del Muelle Ribera del Puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.
Estos primeros cinco pasajeros fueron trasladados hasta el muelle en una embarcación de tamaño mediano y no en una zodiac, como estaba previsto en el dispositivo inicial. Tras tocar tierra firme, uno a uno fueron subiendo al primer vehículo burbuja de la UME para salir directos al Aeropuerto Tenerife Sur - Reina Sofía. Allí ni siquiera tendrán que pasar controles ni compartir espacio con el resto de viajeros: entrarán casi por la puerta de atrás a la pista, donde les espera el avión que les trasladará al Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Algunos de ellos, subidos ya en la guagua, cogieron su teléfono móvil para documentar el recibimiento, pues cerca de un centenar de medios internacionales se han desplazado hasta la Isla para cubrir este atípico acontecimiento.
Llegada a primera hora del domingo al puerto de Granadilla
El buque, que llegó a la costa tinerfeña de madrugada, minutos antes de las 6.00 horas de este domingo, fondeó con la primera luz del día. En un primer momento, la puerta del barco por la que estaban entrando los sanitarios estaba situada de cara al muelle. De este modo, se pudo ver como, equipados con EPIs, entraron a revisar si el pasaje seguía siendo asintomático. Sin embargo, tras la confirmación de que todo seguía igual ofrecida por la ministra Mónica García, la embarcación comenzó a girar hasta situarse en la dirección opuesta, es decir, que la puerta dejó de ser visible desde el puerto.
El desembarque, por tanto, se hizo de espaldas a los medios, así que que son pocos los detalles que han trascendido. Lo que sí se ha podido ver es cómo avanzaban en una embarcación más pequeña hacia las instalaciones montadas este sábado en el muelle. Una vez tocaron tierra, no hubo pasos intermedios; fueron directos al vehículo de la UME.
Habrá ampliación.
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