El canario Francis Naranjo impulsa en Lima un homenaje a Carmen Caballero con 116 artistas internacionales

En el cruce entre el duelo, la celebración y la permanencia simbólica se sitúa la exposición Carmen Caballero, homenaje a un ser de arte, que desde este sábado 9 de mayo y hasta el 14 de junio transforma diferentes espacios de Casa Fugaz, en la capital peruana de Lima, en un mapa emocional de alcance internacional. Impulsada por su viudo, el artista canario Francis Naranjo, la muestra reúne a 116 artistas de 17 países que dan forma a un auténtico gesto coral que articula memoria, afecto y pensamiento en torno a la figura de Carmen Caballero (Santa María de Guía, 1956–Las Palmas de Gran Canaria, 2024), cuya vida y trayectoria estuvieron profundamente vinculadas a los procesos artísticos contemporáneos y a la construcción de redes internacionales de creación.

Durante más de cuatro décadas, Caballero y Naranjo desarrollaron un proyecto común en el que se entrelazó el arte y el amor. Desde 1983, su trabajo conjunto se desplegó consolidando una práctica basada en el viaje, el conocimiento, el diálogo y la creación. Su presencia fue habitual en instituciones culturales de referencia, como el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, el Haus der Kulturen der Welt, el Palais de Tokyo o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre muchos otros espacios de Europa, América, África y Asia. De hecho, la Casa Fugaz también adquiere una gran importancia en este proyecto ya que fue el escenario del último proyecto conjunto de Caballero y Naranjo en 2024. «Era el lugar adecuado», señala Naranjo, quien subraya la carga emocional de volver ahora a ese mismo espacio para rendir homenaje a quien fue su compañera de vida durante 41 años.

Intercambio cultural

Ese recorrido internacional no solo consolidó una trayectoria artística, sino también una forma de entender el arte como espacio de intercambio cultural, reflexión crítica y vínculo social. Ahora, la exposición homenaje es una extensión natural de ese legado puesto que diferentes miradas dialogan con la figura de Caballero y, al mismo tiempo, abordan cuestiones universales como la pérdida, la memoria y la permanencia.

Francis Naranjo explica que esta muestra nace del deseo de transformar la ausencia en presencia compartida. Así, a través de un conjunto heterogéneo de obras, que incluyen pintura, fotografía, instalación, texto, poesía y piezas tecnológicas, se configura un recorrido emocional que invita al espectador a transitar por distintas formas de duelo. Cada sala, articulada en torno a diálogos entre artistas, propone una lectura específica sobre la memoria, entendida no como archivo estático, sino como un proceso vivo.

Las obras

De este modo, esta propuesta se articula, no sólo como una forma de recordar la figura de Caballero, sino también de activar un tejido de relaciones. Las obras propuestas no ilustran una biografía, sino que construyen un mosaico en el que se funden la dimensión humana y artística de Caballero.

La dimensión íntima de este proyecto se hace especialmente visible en algunas de las piezas. Entre ellas destaca la del artista Eduardo Caballero, hijo de la homenajeada, que incorpora tecnología robótica para activar mensajes de voz enviados por su madre. La pieza permite ahora escuchar fragmentos de conversaciones cotidianas convirtiendo así lo privado en experiencia compartida. Otras propuestas exploran la temporalidad de manera más efímera, como es el caso de una instalación floral que se disuelve progresivamente durante el tiempo de exhibición, o de una pieza lumínica que transmite en código Morse la frase esto también pasará. El proyecto incluye también aportaciones audiovisuales, como la del cineasta boliviano Juan Carlos Valdivia, cuya obra, dice Naranjo, supone «uno de los momentos más emotivos del recorrido».

Melancolía

El intelectual paraguayo Ticio Escobar escribió un texto homenaje con motivo de esta exposición y reflexiona sobre la naturaleza ambivalente de la melancolía. La memoria no elimina la ausencia, pero permite reconfigurarla como impulso vital: «Las vidas consistentes, como la de Carmen, devienen empuje de una construcción continua». Habla, además de la capacidad del recuerdo para generar nuevos espacios de sentido.

Una de las artistas ultima su pieza en la Csa Fugaz. / El Día

De este modo, esta idea atraviesa toda la exposición porque el duelo, lejos de ser presentado como un estado cerrado, se muestra como un proceso en transformación, capaz de generar nuevas formas de vínculo. En este sentido, el arte aparece no solo como herramienta de representación, sino como práctica activa de resistencia frente al olvido.

Ser de arte

La inauguración del pasado sábado 9 de mayo, prevista como un acto festivo más que solemne, responde también a esta filosofía. Francis Naranjo recuerda que Carmen Caballero rechazaba cualquier dramatización de la muerte, apostando por una celebración de la vida incluso en sus momentos finales, y ese espíritu se traslada ahora a esta muestra que, sin eludir la tristeza, insiste en la dimensión luminosa de la memoria. Carmen Caballero, homenaje a un ser de arte no es solo una retrospectiva ni un memorial, sino un espacio de encuentro en el que convergen trayectorias, geografías y sensibilidades diversas.