Canarias niega el fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius

El Gobierno de Canarias no autorizará que el crucero MH Hondius, en el que viajan cerca de 150 pasajeros que han estado en contacto con el hantavirus, fondee en aguas de Tenerife. Así lo aseguró este sábado el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, cuando faltan pocas horas para que el barco llegue al puerto de Granadilla, tal y como estaba previsto inicialmente. Clavijo explicó en declaraciones a los medios que la decisión se toma ante la falta de información suficiente y tras desacuerdos con el Gobierno central sobre el operativo previsto para atender a los pasajeros. Según señaló, el Ejecutivo autonómico ha mantenido varias reuniones para intentar coordinar la llegada del buque y garantizar la seguridad sanitaria de la población tinerfeña.

La decisión exprés del Ejecutivo llega después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rechazara que el buque permaneciera en las islas hasta el lunes. La petición de la Comunidad Autónoma era clara: que todos los pasajeros fueran repatriados el domingo. Sin embargo, esta solicitud no puede cumplirse, ya que cerca de 40 pasajeros no podrían ser trasladados ese mismo día.

El presidente canario lamentó que no se hubiera celebrado una reunión previa que permitiera consensuar el operativo antes de que se hicieran públicas algunas decisiones. Aseguró que, tras conocerse de forma unilateral el plan previsto, el Gobierno de Canarias trasladó su desacuerdo y solicitó informes técnicos que justificaran el procedimiento.

Distintas alternativas

Clavijo indicó que el Ejecutivo autonómico planteó distintas alternativas para evitar que el crucero permaneciera en aguas de Tenerife más tiempo del previsto. Entre ellas, propuso que los pasajeros pendientes de traslado fueran evacuados en un avión del Gobierno de los Países Bajos o en una aeronave del Gobierno de España. Ante la negativa a estas opciones, también sugirió el envío de un avión militar o que el barco continuara su travesía si la situación de los pasajeros lo permitía.

MV Hondius en Granadilla Clavijo / Andrés Gutiérrez

Según explicó, ninguna de estas propuestas fue aceptada. El presidente canario criticó además la “falta de diálogo” y aseguró que el Ejecutivo regional no ha recibido informes científicos claros ni protocolos que respalden el operativo planteado.

Por ello, anunció que Canarias no permitirá el fondeo del buque mientras no exista la certeza de que todos los pasajeros abandonarán el barco el domingo. “El Gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo porque no queremos ser cómplices de algo que pueda poner en riesgo la seguridad de nuestra población”, afirmó.

Clavijo también expresó el apoyo del Ejecutivo autonómico a los pasajeros del crucero y señaló que, a su juicio, la operación podría haberse llevado a cabo previamente en Cabo Verde. Mientras tanto, el Gobierno canario mantiene su postura a la espera de que se garantice una solución que no implique prolongar la estancia del buque en aguas del archipiélago.

Un avión más

Clavijo fue especialmente crítico con la gestión del operativo por parte del Gobierno central y aseguró que el Ejecutivo autonómico no aceptará decisiones unilaterales. “Si se quiere imponer, que violenten nuestra autonomía y que se hagan responsables de lo que ocurra”, afirmó.

Los informes de los que dispone el Gobierno de Canarias, mantuvo Clavijo, advierten de que el buque es “potencialmente peligroso”, por lo que reclamó más garantías antes de permitir su fondeo en el Archipiélago. “Si el Gobierno alega cualquier otra causa, que lo hagan ellos, pero no es lo que acordamos”, añadió.

El presidente reiteró que la solución pasa por disponer de más medios para repatriar a los pasajeros. Según explicó, uno de los vuelos previstos, procedente de Australia, no llegaría hasta el lunes, lo que retrasaría la operación. “Lo que necesitamos es un avión más, ya sea del Gobierno o aumentando el número de pasajeros en los vuelos previstos”, señaló.

Asimismo, subrayó que el Ejecutivo autonómico mantiene dudas sobre el operativo planteado y pidió mayor coordinación. “Tenemos que ser serios. Son dudas que tenemos y no vamos a aceptar la unilateralidad. Nos hubiese gustado que nos hubieran avisado”, afirmó.

Clavijo también defendió la actitud solidaria de Canarias, recordando que el archipiélago siempre ha respondido ante situaciones de emergencia, aunque reclamó garantías sanitarias. “Al pueblo canario nadie le va a dar lecciones de humanidad. Somos solidarios, pero queremos garantías”, concluyó, mostrándose “tremendamente decepcionado” con la forma en que se ha gestionado la situación