Canarias tiene el flow desembarca en Madrid: estos son los artistas que actuarán

El festival Canarias tiene el flowreúne en su primera edición en la Sala La Riviera de Madrid, el jueves 14 de mayo, a artistas como La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Daniela Garsal o Los Blody.

Ale Acosta

Ale Acosta es sinónimo de música electrónica con corazón hecha desde Canarias. Es productor y músico, exmiembro de Fuel Fandango. Desde hace dos años desarrolla su carrera en solitario, aunque continúa trabajando como productor para artistas como Enrique Morente, Chambao, Rozalén, Juancho Marqués, Muchachito o Rayden. Su primer disco en solitario se titula El Porvenir, un trabajo de electrónica de baile con fuerte inspiración canaria y lanzaroteña. Cuenta con colaboraciones como las de Depedro y, más recientemente, Love of lesbian. Una de sus canciones más destacadas, La ceniza, junto a la palmera Valeria Castro, fue nominada a los Premios Grammy Latinos en 2024 en la categoría de Mejor interpretación de música electrónica latina.

Los Blody

Los Blody es una de las últimas incorporaciones al cartel de Canarias tiene el flow, puesto que el pasado 18 de abril el festival Sonora les concedió un pasaporte para participar en este concierto. Finalistas también de MadCool Talent 2026, esta banda de rockeros de Tenerife y Madrid ofrece al público una mirada joven y actual en la que mezclan el rock y el rap, todo bañado de una actitud punk y alternativa. Su primer álbum, No voy a morir aquí, supera las 100.000 en Spotify y en los últimos tiempos han lanzado temas como Fantasmas y Deja de mirarme así. A lo largo de su incipiente carrera han tocado en citas como el Cook Music Fest, el Phe Festival o el Lala Music y además fueron ganadores del Premio de Música Joven Alberto Delgado 2024 antes de dar el salto a la Península.

Daniela Garsal

Daniela Garsal es una voz propia que no pide permiso para salir al escenario. La propuesta fresca de esta grancanaria fusiona influencias latinas, R&B y la producción electrónica. A pesar de su juventud, ha sabido construir un universo sonoro íntimo y al mismo tiempo bailable. Su estilo se caracteriza por una voz melódica y letras muy personales, con canciones que hablan sobre el amor, el desamor, el crecimiento y la vulnerabilidad. Entre sus temas destacan No dura pa’ siempre, Bb no me llames, Playa Blanca y TLJTQ. En 2023 publicó su primer EP, Supernova, un proyecto conceptual sobre transformación personal que la consolidó como una de las voces emergentes de la escena canaria. Más recientemente ha reforzado su proyección con Qué cruel, una colaboración con Cruz Cafuné.

Sara Socas

Sara Socas podría ser declarada la reina del perreo, con carácter, actitud y orgullo canario. La tinerfeña no ha tardado mucho en exportar su talento más allá de las fronteras canarias y ha llevado su flow hasta los festivales más grandes de España. La joven se hizo conocida a través de las batallas de gallos por su rapidez, precisión y actitud, a pesar de que trataba de hacerse un hueco en un circuito muy masculinizado. No en vano, en 2021 se convirtió en la primera mujer en ascender a la Freestyle Master Series España, una de las ligas más importantes del freestyle y fue una de las pocas mujeres en competir en grandes citas como Red Bull Batalla. En 2023 dejó la competición para centrarse en su carrera musical y publicó su primer álbum, TFN-MAD. Actualmente se encuentra trabajando en nueva música.

Don Patricio

Don Patricio se ha propuesto poner a bailar a toda España con su mezcla de reguetón, dembow y pop urbano. Con grandes éxitos como La familia y Donde estás es uno de los nombres más reconocibles del género. El artista herreño se hizo conocido como integrante de Locoplaya, grupo formado junto a Bejo y Uge, pero su gran salto tuvo lugar en 2019 con Contando lunares, junto a Cruz Cafuné, que fue número uno en España y se convirtió en uno de los grandes himnos de la música urbana en español de ese año. También son muy conocidos otros temas como Enchochado de ti o Pa’ toda la vida. Tras unos años de menor exposición pública, en enero de 2025 reapareció con Vuelvo, presentado como su regreso tras tres años sin lanzar canciones nuevas.

Juseph

Flow pesado y letras sin filtro desde Las Palmas de Gran Canaria. Esa es la premisa con la que llega a Canarias tiene el flow el cantante grancanario de raíces colombianas Juseph. El joven se ha forjado su nombre en los rincones más underground del rap canario antes de exportar su talento a nivel nacional. Su música mezcla rabia, vulnerabilidad y una cadencia muy personal en la que el orgullo de barrio y la defensa de la identidad canaria están por encima de todo. Miembro también de la gran ola de la música urbana de Canarias dentro del fenómeno Cayó la noche, Juseph ha realizado numerosas colaboraciones con artistas isleños. Este año ha publicado su primer álbum, Los del glamöur, que se ha convertido en un punto de inflexión en su carrera.

La Pantera

La voz del trap canario que conquistó la Península es La Pantera, el nombre artístico de Sergio Aimar Castellano. Se trata de uno de los artistas más representativos del movimiento urbano de Canarias ya que tiene un estilo propio que fusiona el trap, el drill y los ritmos afrolatinos. Es por eso que acumula millones de reproducciones y se ha consolidado como referente de una generación entera. Cantante, compositor y rapero es ahora el cabeza de cartel de esta primera edición de Canarias tiene el flow. Se dio a conocer dentro de la nueva ola urbana de Canarias, junto a Quevedo o Cruz Cafuné, y su nombre forma parte de Cayó la noche. Uno de sus últimas canciones es Algo va a pasar, publicada junto a Quevedo, Lucho RK y Juseph. Se ha convertido, así, en uno de los pilares de la escena musical actual.

Julia Rodríguez

Julia Rodríguez se alía con el timple canario para dar muestra de su alma contemporánea. Bebe de la tradición desde pequeña de la mano de su padre, Domingo Rodríguez Oramas el Colorao, uno de los más reconocidos timplistas de Canarias. Pero la joven de Fuerteventura va más allá y trasciende la herencia tradicional para fusionar el timple y la guitarra con su voz y acercarlos a la canción de autor con una visión renovada. Aunque su música parte de la raíz canaria, especialmente del timple y el folclore de Fuerteventura, se abre a sonidos como el jazz y la música latinoamericana. Su primer trabajo se titula Hacia la vida. En los Premios Canarios de la Música 2025 fue una de las grandes triunfadoras ya que ganó las categorías de artista revelación y Mejor disco de músicas de raíz.

Ventura

Ventura es uno de los artistas más desconocidos de esta primera edición de Canarias tiene el flow. El tinerfeño centra su música en el trap melódico y ganó recientemente el premio al artista emergente 2025 de Marcha FM. Es uno de los artistas más jóvenes de la escena urbana canaria actual pero ha demostrado que es capaz de abanderar una gran proyección más allá del Archipiélago. En sus canciones, Ventura mezcla melodías frías con bases contundentes, creando un sonido propio muy reconocible. Este joven artista tinerfeño combina la sensibilidad y la energía en sus directos, y eso es precisamente lo que promete para el concierto que protagonizará el jueves, cuando dará cuenta de que la escena canaria también abraza sonidos alternativos y con gran personalidad.