Señal en directo | El Puerto de Granadilla espera el desembarco del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus
El buque permanecerá fondeado frente a la costa y los pasajeros serán trasladados por fases hasta tierra dentro del operativo sanitario y de seguridad
Bruno BEtancor
Señal en directo de Videre desde el Puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se concentra el dispositivo previsto para la llegada y desembarco del MV Hondius. La llegada del buque, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia, está prevista entre las 4.00 y las 6.00 horas del domingo.
El barco permanecerá fondeado frente a la costa y los pasajeros serán trasladados de forma escalonada hasta tierra. A partir de ahí, el operativo contempla su desplazamiento en vehículos controlados hacia los vuelos de repatriación o, en el caso de los pasajeros españoles, hacia Madrid para cumplir cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla.
- Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
- El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días
- El médico grave con hantavirus que iba a ser evacuado al Hospital de La Candelaria vuela hacia Países Bajos
- La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
- Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
- Fernando Clavijo sobre el barco con hantavirus: 'El crucero no atracará en Canarias, solo fondeará y la evacuación será con una lancha
- Canarias pierde cuatro kilómetros de costa cada año: 'Es una señal muy preocupante
- Hospitalizada en Ámsterdam una azafata de KLM por un posible contagio de hantavirus