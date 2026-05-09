Marruecos aspira a competir con las Islas: crece un 20% su planta hotelera

A menos de 500 kilómetros de distancia, Canarias cuenta con un competidor que aspira a construir un sector turístico tan robusto como el del Archipiélago. Y ya está en el camino. La planta hotelera de Marruecos ha crecido este 2026 un 23,6% respecto a 2025 y ya el año pasado el país africano superó por primera vez a Canarias en el número de turistas al rozar los 20 millones de visitantes, un 14% más que el año anterior. Marruecos se ha puesto las pilas con su estrategia turística y en los últimos años ha intensificado las inversiones en infraestructuras clave como aeropuertos y transporte. Los precios más competitivos en hoteles y restauración lo convierten en un destino atractivo junto a las costas canarias.

A las patronales canarias no se les escapa este crecimiento, pero –por el momento– descartan que se trate de «una amenaza» para las Islas. «No estoy especialmente preocupado, es lógico que otros intenten desarrollar su modelos turístico», reconoce el presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, quien asegura que lo importante es «entender que, cuanto mayor es la competencia, mayor tiene que ser nuestra capacidad para ser eficientes y competitivos».

En la misma línea se pronuncia el presidente de la Confederación Canarias de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, quien advierte que «el chico se hace grande», por lo que hay que «hacer las cosas bien» para no perder la ventaja que tiene ahora Canarias. Ambas patronales coinciden en recordar que las Islas tienen fortalezas «muy difíciles de replicar. «Somos Europa, tenemos seguridad jurídica, experiencia, conectividad, infraestructuras aeroportuarias y portuarias de primer nivel, una planta hotelera muy consolidada y una oferta turística muy diversificada», apunta Alfonso.

Modelo robusto

Canarias cuenta con un modelo robusto, con cuatro décadas de experiencia y cifras históricas. El Archipiélago cerró el primer trimestre de 2026 con máximos históricos de viajeros extranjeros y de gasto turístico al recibir 1,5 millones de turistas internacionales con un gasto de 2.478,87 millones de euros. «Hay destinos que pueden entrar con estrategias agresivas de precios, pero sostener eso en el tiempo es complejo. La competitividad real no depende solo de ser barato, sino de generar confianza, calidad y fidelización», sostiene Alfonso.

El presidente de la patronal hotelera en Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, no desprecia los avances que se están haciendo en Marruecos, pero confía en el éxito del modelo canario. «Nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro, en mejorar nuestras infraestructuras, nuestros servicios y nuestras capacidades. Mirar lo que pasa allí pero con la claridad de que nosotros llevamos 40 años de ventaja», aclara.

El también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) tiene claro que no obtiene solo aumentando la planta alojativa del destino. «Se necesita personal adecuado, buena gestión, experiencia turística alrededor de los hoteles y muchísimas cosas más», afirma.

Subida de tasas

Lo que sí preocupa a los empresarios es el impacto que pueda tener en el destino la subida de tasas –la anunciada por Aena y la vinculada a la emisión de dióxido de carbono impuesta por Europa de la que Canarias está exenta hasta 2030–. Compañías como Ryanair han decidido cancelar o reducir su operativa con destinos como el Archipiélago por el aumento de costes y aumentar sus plazas en países que considera «más competitivos» como Marruecos. «Las administraciones tienen la oportunidad de ayudar y favorecer a un territorio ultraperiférico que pertenece a Europa», defiende Ortega.

La culpa, según el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricua, la tiene la propia Europa. «Tienen que entender que a Canarias solo puedes venir en avión, no hay alternativa. No nos podemos pegar un tiro en el pie con las tasas», reclama el empresario, quien asegura que el éxito del sector está en manos de los propios canarios. «Somos dueños de nuestro destino y no tenemos que estar vigilando lo que haga nuestro vecino, competencia siempre hemos tenidos», asegura.

Mañaricua considera, además, que el desarrollo de Marruecos tiene un enfoque muy positivo para el Archipiélago. «Es bueno que tengamos unos vecinos que vayan elevando su PIB y su renta per cápita, ya que esto frena las crisis que sufre la zona y, por tanto, las migraciones masivas que acaban afectando a Canarias», explica.

El presidente de Ashotel quita importancia al hecho de que aerolíneas como Ryanair «amenacen» con quitar plazas aéreas a Canarias. «Las aerolíneas irán a donde la gente quiera ir, lo que hay que hacer es seguir concentrado en que la gente quiera venir y ya encontraremos quien los traiga», asegura Marichal.