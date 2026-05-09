La buena mesa de Chocolate Sexy

A ver, es un regreso que no es. Uno de los Chocolate Sexy, Guillermo Gilo Le Chocolatier, estuvo unos años en EEUU por causas laborales y cumpliendo el sueño americano de todo aficionado al hip hop y a la cultura gringa. Aún así, en ese tiempo lanzaron temas y mantuvieron la relación. Regresado Gilo a Fuerteventura, de nuevo en conexión con Álvaro Reverendo Brown, otra vez activos en El Palomar (su particular estudio de grabación que está, eso, en un antiguo palomar), hay nuevo trabajo de Chocolate Sexy: Buenos de boca.

«El nombre del EP nace de la expresión canaria que emite la gente cuando ve a tipos grandes y fornidos; el doble sentido llega cuando se entiende también que es con la boquita con la que manejas las palabras. Piquitos de oro si me apuras incluso», responde Álvaro. Por si no los conocen, los Chocolate son porte tipo puntal B de cualquier equipo de lucha, de esas personas que sentados a la mesa de cualquier restaurante piden para ellos, para la mesa vecina, para la merienda y para la cena. Gilo reconoce que la idea es un buen punto de partida: «A veces el proceso creativo responde a retos que nos ponemos nosotros mismos. Ese juego que hilar a través de la comida lo hace más divertido, primero, para nosotros». La idea se refleja también en los títulos de las canciones y en parte de la promoción visual que están usando, inspirándose en los míticos manteles de papel con diseños azul oscuro tan habituales en las casas de comidas de Canarias.

La separación les hace valorar de nuevo el contacto directo: «Y ya no es solo tener un producto que compartir sino lo disfrutón del proceso, que era algo que ya echaba mucho de menos», destaca Gilo. Una idea que refuerza Álvaro: «El proceso no ha cambiado mucho con el paso del tiempo, sigue siendo muy divertido sobre todo. La distancia de Guille por temas laborales demostró que la mejor manera de trabajar es in situ, sentados en los sofás de El Palomar y compartiendo ese tiempo en persona en el estudio».

Consolidados como dúo, en este EP el trabajo de Álvaro en las músicas es completo: «Yo siempre he estado comandando las producciones, aunque en todos los trabajos hemos contado con otros productores. Los scratches sí son todos míos en este trabajo. Y para los directos vamos contando con deejays del círculo más cercano», añade Álvaro.

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Pioneros del rap en Canarias y en especial en Fuerteventura, Chocolate Sexy ven con emoción los nuevos tiempos del auge del sonido urbano en Canarias. «Me gusta pensar que al crecer tanto lo urbano en Canarias eso traiga apertura de espacios y fechas, incluso de diferentes niveles para que los artistas puedan ir creciendo a medida que los van conquistando. El salto desde tu cuarto a un festival es grande, y da vértigo a veces (lo sabemos por experiencia)», sentencia Gilo.

Marcel González / LP / ED