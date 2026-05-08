Torres pide al PP colaboración para facilitar el regreso de los pasajeros del crucero con hantavirus

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Partido Popular que "colabore, ayude y eche una mano" en la gestión del operativo vinculado al crucero afectado por un brote de hantavirus, con el objetivo de que todos los viajeros puedan regresar a sus casas.

Torres, también secretario general del PSOE de Canarias, ha defendido que esta situación debe quedar al margen de la confrontación política. A su juicio, la prioridad debe ser que los pasajeros del buque, incluidos los 14 españoles que viajan a bordo, puedan volver a sus países y comunidades con seguridad.

Llamamiento a la colaboración política

El ministro recordó que esos 14 ciudadanos españoles proceden de seis comunidades autónomas y señaló que se encuentran bien y asintomáticos. Además, aseguró que las autoridades están actuando "con el máximo de los cuidados" y siguiendo todos los protocolos, por lo que no existe una situación de contagio para la población canaria.

Torres apeló al precedente de la pandemia de la COVID-19 y recordó que en 2020 los presidentes autonómicos de distintos signos políticos se reunían con el Gobierno de España para compartir decisiones en un contexto especialmente difícil. "Entonces dijimos que esto había que apartarlo de la lucha partidaria y parece que algunos lo han olvidado", lamentó.

El ministro insistió en que España pertenece a la Unión Europea y que existe una comunicación por escrito de la Organización Mundial de la Salud dirigida al Gobierno español. Por ello, consideró que "ha sobrado mucha polémica" y defendió la necesidad de seguir los criterios de los expertos y las recomendaciones sanitarias.

Los españoles serán trasladados al Gómez Ulla

En relación con los pasajeros españoles, Torres explicó que serán trasladados al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde se valorará la situación de cada uno de ellos. Según señaló, este centro concentra parte importante de las camas de aislamiento disponibles en España, por lo que la decisión responde a criterios científicos y sanitarios.

Preguntado por la posibilidad de que tengan que cumplir cuarentena, el ministro indicó que se estudiarán sus circunstancias una vez sean evaluados. No obstante, recordó que, en determinadas situaciones epidemiológicas y de salud pública, las autoridades pueden decretar medidas de aislamiento o cuarentena, siempre con comunicación a la autoridad judicial.

Torres también avanzó que este viernes están previstas varias reuniones para actualizar la información y coordinar el operativo. La previsión es que el crucero llegue a la zona de Granadilla, en Tenerife, en la mañana del domingo, con el objetivo de que ese mismo día puedan comenzar los traslados de pasajeros en aviones hacia sus países.

El ministro defendió que la voluntad del Gobierno es que el barco permanezca en aguas españolas "el menor tiempo posible" y que el operativo se desarrolle con coordinación entre administraciones.

Por último, Torres afirmó que en su reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se pusieron dudas sobre la mesa, pero insistió en que lo fundamental es atender la exigencia ciudadana con criterios técnicos, calma y responsabilidad.